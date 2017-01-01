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Denizli'de 'Kaybolan Yaşamlar' sergisi açıldı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 14:51
Denizli'de 'Kaybolan Yaşamlar' sergisi açıldı
Denizli'de 'Kaybolan Yaşamlar' sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Hisarköylüleri Yardımlaşma ve Çevre Güzelleştirme Derneği işbirliği ile düzenlenen, "Kaybolan Yaşamlar" adlı sergi açıldı. Hisarköy'ün geçmiş yıllara ait fotoğraflarının bulunduğu sergi ile Attuda Antik Kenti'nin daha çok tanınır olması hedefleniyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Hisarköylüleri Yardımlaşma ve Çevre Güzelleştirme Derneği işbirliği ile hazırlanan "Kaybolan Yaşamlar" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Attuda Antik Kenti olarak bilinen ve uzun yıllar önce sit alanı ilan edilen Hisarköy'ün geçmişinin fotoğraflarla anlatıldığı sergi Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda açıldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci serginin açılışında yaptığı konuşmada, Denizli ve turizm kavramlarının birbirlerine çok yakıştığını belirtti. Değirmenci, "Biz Attuda Antik Kenti'nin daha çok tanınır olması, gün yüzüne çıkması ve daha fazla turistin orayı ziyaret etmesi için her türlü işbirliğine varız. Bu serginin açılışında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a ve bu değerleri bizlerle paylaşan Dernek Başkanımız Osman Canibey'e teşekkür ediyorum" dedi.
Sergi, Hisarköy'ün çok eski yıllarda çekilen fotoğraflarının toplandığı toplam 120 eserden oluşuyor. Vatandaşlar sergiyi 20 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
(AA-

15.04.2017 14:58:57 TSI
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