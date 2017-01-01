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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Gölpazarı'nda avcı eğitim kursu açıldı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 14:52
Gölpazarı'nda avcı eğitim kursu açıldı
Gölpazarı'nda avcı eğitim kursu açıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Yaşar Beyazıt
BİLECİK (İHA) - Orman ve Su İşleri Bilecik Şube Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Gölpazarı ilçesinde resmi avcı olmak isteyen vatandaşlara eğitim verildi.
Eğitimle, av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına sürdürülebilir yaban hayatının devamı için bilinçli avcılar yetiştirmek amaçlandığı belirtildi. Açılan 32 saatlik eğitim programından sonra başarılı olan avcılara avcılık kurs sertifikaları takdim edilecek. Yapılan açıklamada, "Avcılık sertifika eğitim programı eğitim içerikleri atıcılık yeteneklerinden ziyade, doğal yaşama saygı duymayı ve doğal hayatın kendi kendini yenileyebilmesi, bilinçsiz avcılığın önüne geçilmesi, güvenlik önlemleri, sürdürülebilir yaban hayatının korunması ve desteklenmesi, soyu tükenmekte olan canlı türlerinin tanınması için hayvanların genel özelliklerinin ve türlerinin tespit ve tanımlarını içeren eğitim modüllerinden oluşmaktadır. Avcı eğitiminin ülke ekonomisi açısından öneminin yanı sıra avcı eğitiminin gereğine ve çevre bilimi açısından önemini kavramalarını, avcılığın özünü kavramanın gereğine inanmalarını, yurdumuzdaki avcıların sorunlarını araştırarak çözüm önerileri geliştirmelerini, avlanmada kendini ve doğayı korumaya yönelik bilgileri edinmenin önemine inanmalarını amaçlamaktadır" denildi.
(MYB-MET-Y)

15.04.2017 14:59:53 TSI
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