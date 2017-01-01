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TED öğrencilerinden "Eski Oyuncaklarımı Satıyorum Projesi"



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Türkiye Eğitim Derneği (TED) Karabük Koleji anasınıfı ve ilkokul öğrencileri tarafından oyuncaklarımı satıyorum projesinin bu yıl altıncısı geçekleştirdi.

TED Koleji Çok Amaçlı Salonu'nda, anasınıfı ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla öğrenciler arasında birbirlerine eski oyuncaklarını satmak ve kendilerinde olmayan, şimdiye kadar alamadıkları oyuncakları satın almalarını sağlamayı hedefleyen "Eski Oyuncaklarımı Satıyorum Projesi" büyük ilgi gördü.

TED Karabük Kolej Müdürü Kerim Barçın, "Projenin okula özgü bir proje olduğunu ve 6 yıldır uyguladıklarını söyleyerek, "Buradaki asıl amaç çocukların eski oyuncaklarını satıp, bu zamana kadar alamadıkları oyuncakları da bulursa da alıyorlar. Çocuklar kullanmadıkları, oynamadıkları oyuncakları burada çok cüzi miktarlar yazarak arkadaşları ile paylaşıyorlar. Hem alışverişi öğreniyorlar hem de oyuncaklarını değerlendirmiş oluyorlar. Bu öğrencilerimizin sosyalleşmesine ve özgüvenin de gelişmesine yardımcı oluyor. Bu projeyi her yıl düzenli olarak yapıyoruz." dedi.

(ÇU-YE-Y)



15.04.2017 15:06:47 TSI

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