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Yazar Saadet Algan Kayseri'de 'Anneler' ile buluştu



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KAYSERİ (İHA) - 'Size koca diyebilir miyim' kitabının yazarı Saadet Algan, Dünyam Hastanesi'nin sponsorluğunda düzenlenen söyleşide, Kayserili anneler ile buluştu.

Kentte bulunan bir otelde düzenlenen söyleşiye, kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Söyleşi hakkında bilgiler veren Yazar Saadet Algan, "Bugün benim kitabım için buradayız. Anne olmadan önce eş ve sevgili olan çiftlerin daha sonraki hallerini yazacağım. Kadın erkek ilişkileri ve hayatla alakalı komik ve dünyada tek olan bir roman. 300 sayfa sadece kafiye ile akıyor. Bugünde Kayserili annelerimizle buluşacağım. Bunun için çok mutluyum. Burada olmayı çok istiyordum" ifadelerini kullandı.

(AG-SK)



15.04.2017 15:09:23 TSI

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