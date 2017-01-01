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Tunceli'de, referandum için gerekli önlemler alındı



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli Valiliği, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Tunceli genelinde 60 bin 789 seçmen 470 sandıkta oy kullanacak.

Tunceli Valili tarafından yapılan açıklamada," seçim günü Tunceli genelinde, bin 408 emniyet, 381 güvenlik korucusu 2 bin 299 Jandarma personeli olmak üzere 3 bin 707 güvenlik gücü sandık güvenliği amaçlı, huzur ve güvenliğin temini için görev yapacaktır. Seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için tüm kamu kurumlarının da kendi görev sahalarıyla alakalı iş ve işlemlerle ilgili her türlü tedbirleri almaları için gerekli talimatlandırma yapılmıştır. Sandığa ulaşımda sıkıntı yaşayabilecek sağlık açısından engeli bulunan hasta, yaşlı, engelli gibi vatandaşlarımız İl Sağlık Müdürlüğünün 444 38 33 numaralı telefonlarını arayarak oy kullanmak istediklerini beyan etmeleri ve kendilerini oy kullanacakları okula götürmeleri için talepte bulunmaları gerekmektedir. Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan Seçim Harekat Merkezinde 24 saat esasına göre çalışmalar yürütülecek olup, il genelinde meydana gelebilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek ve gerekli müdahaleleri yapabilmek için çalışıyor olacaktır. Seçim günü meydana gelebilecek olumsuzlukların, 0 428 213 33 33, İl Emniyet Müdürlüğü Seçim Harekat Merkezinin 0 428 212 19 33 ve İl Jandarma Komutanlığı Seçim Harekat Merkezinin 0 428 213 25 12 numaralı telefonlarına bildirilmesi gerekmektedir" denildi.

(ET-HİV-Y)



15.04.2017 15:36:22 TSI

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