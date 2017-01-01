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Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Malatya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl genelinde yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği belirtildi. Açıklamada yağışlarla birlikte ani sel- su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar erimeleri, yıldırım ve dolu gibi risklerin olabileceği bu nedenle vatandaşların duyarlı olmaları istendi.

Bu arada Malatya'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışı etkili oluyor. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmur, bazı kesimlerde ise dolu yağışı olarak kendisini gösteriyor.

(CÖ-SD-Y)



15.04.2017 15:49:37 TSI

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