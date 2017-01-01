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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Turan, Berberler ve Kuaförler Odası üyeleriyle buluştu

15 Nisan 2017 Cumartesi, 15:47
Turan, Berberler ve Kuaförler Odası üyeleriyle buluştu
Turan, Berberler ve Kuaförler Odası üyeleriyle buluştu

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, referandum çalışmaları için geldiği Çanakkale'de, Berberler ve Kuaförler Odası üyeleriyle kahvaltıda buluştu. Berber ve Kuaför esnafıyla bir araya gelen Turan, "Esnaflarımız bizim için önemli" dedi.
Hafta da bir günün tatil ilan edilmesini istediklerini belirten Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri bu konuda Turan'dan destek istedi. Biz elimizden geleni yapmak için hazırız diyen Turan, "Biz her zaman emek verenin yanında olmaya gayet gösterdik. Onların taleplerine çözüm üretmek için çalıştık. İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren esnaf arkadaşlarımızın şartlarını iyileştirmek için kanun düzenlemeleri yaptık. Sicil affından, ekonomik desteklere kadar birçok düzenleme hayata geçirildi. Bugün sizlerin tatil talebi bizler için de önem arz ediyor. Biraz önce Sayın Valimiz ile görüştük. Kendisi de sizlerin talebine sıcak bakıyor. Siz hazırlığınızı yapın kendi aranızda kararınızı alın bizde gerekeni yapalım" dedi.
(GD)

15.04.2017 15:55:23 TSI
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