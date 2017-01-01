15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Küresel Para Savaşlarının Türkiye'ye Etkisi' konferansı SAÜ'de düzenlendi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 15:48
'Küresel Para Savaşlarının Türkiye'ye Etkisi' konferansı SAÜ'de düzenlendi
'Küresel Para Savaşlarının Türkiye'ye Etkisi' konferansı SAÜ'de düzenlendi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından 'Küresel Para Savaşlarının Türkiye'ye Etkisi' başlıklı bir konferans düzenlendi.
SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu katıldı. Doç. Dr. Kurtoğlu, Türkiye'nin büyük tehdit altında olduğunu belirterek, "Bu tehdidin günümüzdeki partilerle bir ilgisi yok. Batı, Müslüman Türk devletiyle hesaplaşmak istiyor" dedi.
Birçok bilimin laboratuvarlarda araştırıldığını, tarihin ise geçmişte yaşanan olaylardan meydana geldiğini ifade eden Kurtoğlu, "Tarihi biliyor, ama para tarihini bilmiyorsanız, her an yanıltılma ve aldanma olasılığınız vardır. Türkiye suni ve yüzeysel tartışmalarla, meselelerle uğraşmaktadır. Tarih bir siyaset değildir. Tarih siyasidir, ekonomiktir, dinidir. Bizim tarih kitaplarımız sonradan Türkçeye çevrilmiştir. Bizi anlatan kıymetli eserler, bizim dilimize sonradan çevrildi. 1526 yılında Mohaç Meydan Muharebesini kazandık. Bizim önemli zaferlerimizdendir. Tarihe bakıldığında 1500'lü yıllardan sonra önemli zaferlerimiz vardır" diye konuştu.
Son 30 yıldır tarihin iktisadi olarak yazıldığını belirten Kurtoğlu, "Bugün baktığımızda tarih artık siyasi tarih olarak yazılmıyor. Son 30 yıldır tarih, iktisadi olarak yazılıyor. İktisadi tarihimizi, dinler tarihini bilmiyorsanız, çok fena hırpalarlar. Tarihte bize çok kefen biçmek isteyen olmuştur. Fakat biz dirliğimizle, birliğimizle onları o kefenin içine koymayı bilmişizdir. Herkes farklı siyasi görüşte olabilir. Farklı düşünce yapısında olabilir. Fakat bu dirliğimizi birliğimizi etkilememeli. Çünkü bu vatan bizim, gerisi teferruattır. Bizim milletimizde 'erkekleri okutun, kadınları okutmayın' zihniyeti vardı. Bu, İslam dünyasının en büyük hastalığıdır. Kadın toplumun yarısıdır. Diğer yarısında ise doğulur ve eğitilir. Kadınsız bir medeniyet olmaz. Bizim tarihimizle ilgili birçok görüş var. İlimleri, fenleri yoktur dediler. Fakat bu iyisiyle kötüsüyle bizim tarihimiz. Ne zaman ki İslam âlemi bilimden koptu, o zaman çöktü. İlimi de bilimi de biz beraber götürmek durumundaydık. Bizim ayakta kalabilmemiz için okumaktan başka çaremiz yok. Bilim yok ise ilerlememiz mümkün değil" şeklinde konuştu.
(BCT-RFK-Y)

15.04.2017 15:55:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
SAÜ'de 'Kariyer ve Liderlik Zirvesi' etkinliği düzenlendi
YEREL

SAÜ'DE 'KARİYER VE LİDERLİK ZİRVESİ' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
'Hukukta Sorumluluğa Güncel Yaklaşım' konulu konferans SAÜ'de düzenlendi
YEREL

'HUKUKTA SORUMLULUĞA GÜNCEL YAKLAŞIM' KONULU KONFERANS SAÜ'DE DÜZENLENDİ
İslam Hukukunun kuruluşu SAÜ'de konuşuldu
YEREL

İSLAM HUKUKUNUN KURULUŞU SAÜ'DE KONUŞULDU
Kürek: Türkiye Kupası
YEREL

KÜREK: TÜRKİYE KUPASI
SAÜ'de 'Çeviri' konferansları devam ediyor
YEREL

SAÜ'DE 'ÇEVİRİ' KONFERANSLARI DEVAM EDİYOR
Türk-İş Genel Başkanı Atalay gazetecilerle buluştu
YEREL

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY GAZETECİLERLE BULUŞTU
LYS'nin yeni uygulamasının deneme sınavı gerçekleştirildi
YEREL

LYS'NİN YENİ UYGULAMASININ DENEME SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA

Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
TCDD'den ilaçlama uyarısı
YEREL

TCDD'DEN İLAÇLAMA UYARISI
TCDD demiryolu hatlarında otla mücadele çalışması yapacak
YEREL

TCDD DEMİRYOLU HATLARINDA OTLA MÜCADELE ÇALIŞMASI YAPACAK
Başkan Alemdar herkesi oy kullanmaya çağırdı
YEREL

BAŞKAN ALEMDAR HERKESİ OY KULLANMAYA ÇAĞIRDI
'Hüzn-ü Aşk' konseri SAÜ'de düzenlendi
YEREL

'HÜZN-Ü AŞK' KONSERİ SAÜ'DE DÜZENLENDİ
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
SAÜ'de PDR günleri sona erdi
YEREL

SAÜ'DE PDR GÜNLERİ SONA ERDİ
Kürek: Türkiye Kupası
YEREL

KÜREK: TÜRKİYE KUPASI
Karaman Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Dişli, 'Evet' desteği istedi
YEREL

KARAMAN MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEN BAŞKAN DİŞLİ, 'EVET' DESTEĞİ İSTEDİ
'Tarih Yazımında Avrupa-merkezcilik' konferansı SAÜ'de düzenlendi
YEREL

'TARİH YAZIMINDA AVRUPA-MERKEZCİLİK' KONFERANSI SAÜ'DE DÜZENLENDİ
SAÜ'de &quot;Ney ve Piyano&quot; konseri düzenlendi
YEREL

SAÜ'DE "NEY VE PİYANO" KONSERİ DÜZENLENDİ
Sakarya'da hayırsever iş adamlarından eğitime destek
YEREL

SAKARYA'DA HAYIRSEVER İŞ ADAMLARINDAN EĞİTİME DESTEK
Down Sendromlu çocuklar için başlatılan kampanya Türkiye'nin her ilinden destek buldu
YEREL

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYA TÜRKİYE'NİN HER İLİNDEN DESTEK BULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
FUTBOL

ORTALIĞI KARIŞTIRAN SÖZLER

 1
  • 2 'Havuz başındayım'
  • 3 Bakın nereliymiş...
  • 4 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?