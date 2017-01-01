YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Liderler çocukluklarında buluştu

Liderler çocukluklarında buluştu

- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasi liderlerin çocukluk fotoğraflarına yer verdiği 23 Nisan kutlama mesajında "Bu çocuklara seçme ve seçilme hakkını veren cumhuriyetimize sahip çıkacağız" ifadelerine vurgu yaptı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye'nin önemli siyasi liderlerinin çocukluk fotoğrafları ve "Bu çocuklara seçme ve seçilme hakkını veren cumhuriyetimize sahip çıkacağız" mesajının yer aldığı görsellerle vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Referanduma bir gün kala kentteki billboardları ve elektronik reklam alanlarını 23 Nisan kutlama afişleriyle donatan Başkan Karalar önemli bir mesaj verdi.

Başkan Karalar, Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener'in çocukluk fotoğraflarına yer verdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama görsellerinde "Bu çocuklara seçme ve seçilme hakkını veren cumhuriyetimize sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

(NPR-ÖK-Y)



15.04.2017 15:57:36 TSI

NNNN

