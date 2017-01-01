YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Havalar ısınınca vatandaşlar sokaklara akın etti

Havalar ısınınca vatandaşlar sokaklara akın etti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de hava sıcaklığının yükselmesi ile vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Yağmurlu havaların geçmesiyle birlikte hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar şehir merkezi başta olmak üzere, Sekapark, kafe ve piknik alanlarına akın etti. Parklara çocuklarıyla birlikte gelen vatandaşlar fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Sıcak havayı kapalı alanlarda dolaşarak geçirmek isteyen vatandaşlar ise kafeleri doldurdu.

(İG-GY-Y)



15.04.2017 15:58:26 TSI

NNNN

