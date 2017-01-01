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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de otizm farkındalık sergisi açıldı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 15:52
Edirne'de otizm farkındalık sergisi açıldı
Edirne'de otizm farkındalık sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne 2'nci Bayezid Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören otizmli çocukların el emeği göz nuru ürünleri için sergi açıldı.
Öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları el emeği ürünleri Margi Outlet'te sergileyen otizmli çocuklar büyük heyecan yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan'ın açılını yaptığı sergi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Gazetecilere açıklama yapan Özcan, Edirne'nin otizm farkındalığı konusunda önde gelen illerden olduğunu kaydederek, "1988 yılından beri Birleşmiş Milletler tarafından Nisan ayı otizim farkındalık ayı olarak kabul edildi. Biz otizme dikkat çekmek, erken teşhise dikkat çekmek için etkinlikler yapıyoruz. Bir ay boyunca farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin kendi el emeği, göz nuru yaptıkları eserleri sergiliyoruz. Her 88 kişiden bir kişi otizm adayı. Edirne'de 110 civarında otizm tanısı konulmuş öğrencimiz var. 23 tanesi OÇEM'de eğitim görmektedir. Diğer öğrenciler de okullarda kaynaştırma sınıflarında eğitimlerine devam ediyor. Otizm bir yaşından beri fark edilebilen bir hastalık. Biz bu konuda Türkiye genelinde farkındalık koymuş bir iliz" diye konuştu.
(EY-MK-Y)

15.04.2017 15:59:48 TSI
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