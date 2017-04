YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydemir: Milli irade iman kalasıdır

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Milli iradenin, FETÖ, PKK gibi şer odaklarına, ihanet şebekelerine karşı tek yürek, tek cephe olduğu, 15 Temmuz'da diriliş destanı yazarak 'veyl, milli irade düşmanlarına' haykırışı yaptığını vurgulayarak, 'Cihan yıkılsa bu iman kalası milli irade sarsılmaz' dedi.

İMAN BİR, SEVİNME BİR, ACI BİR, GAYE AYNI, VİCDAN BİR

İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un: 'Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, /Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!' vurgularıyla adeta milli iradeyi tasvir ve tarif ettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Milli iradeyi hiçe sayanlar, onu anlamayan ve bilmeyenler, 16 Nisan'da milli irade feraseti, basireti ve irfanı karşısında bir kez daha mağlup olacak, yüce milletimiz 16 Nisan'da yeni bir diriliş destanı yazacaktır' kaydını düştü.

GÜÇLÜ TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, 2017'den 2023'lere, 2053'lerden 2071'lere Güçlü Türkiye yürüyüşünün yol haritası olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, Sistemin, temsilde adalet, yasamada gençlere fırsat, ekonomide güven, yönetimde istikrar mana ve mahiyeti taşıdığını, Türkiye'nin aydınlık geleceğine gönül adayanların bu manada buluşarak 'Evet' kararını gündeme taşıyacaklarını belirtti.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN EVET

16 Nisan'ın yeni bir başlangıç, aydınlık Türkiye için milat olacağını savunan Milletvekili Aydemir, hayır cephesinin fikir babalığını yapan FETÖ, PKK DHKP/c gibi ihanet odaklarının milli iradenin 'Evet'kararlılığından korktuklarını, 16 Nisan sonrasında korktuklarının başlarına gelerek, hainlerin ebediyen zillete gömüleceğini söyledi.

HAYIRDAN HAYIR ÇIKMAZ

İki ay süren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu sürecinde yurt içinde ve dışında hainlerin tek ses olarak koro halinde Hayır dediğini, bu ihanet odaklarına emperyalist güçlerin de destek verdiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Bir kez daha vurguluyoruz, biz her hayır diyen haindir demiyoruz, ama her hainin hayır dediğini hatırlatıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK MİLLET VE TEK DEVLET İMANIYLA 'EVET'

Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; 'Yarın oylanacak anayasa değişikliğiyle millete hem kendisinin, hem çocuklarının geleceği için çok önemli bir yönetim sistemi teklif ediyoruz. Buna karşı çıkanlar, dikkat ediniz, kendileri hiçbir teklif getirmiyor, sadece 'olmasın, yapılmasın, değişmesin' diyorlar. Siz bu kafayı çok iyi tanırsınız. Bunların ülkenin ve milletin hayrına dikilmiş bir tek ağaçları, üst üste konmuş iki tuğlaları yoktur. Her şeye karşı çıkmayı, her şeye şimdi olduğu gibi hayır demeyi siyaset sanıyorlar. Neye hayır dediklerini bilmedikleri için de sürekli saçmalıyorlar" tespitini paylaşarak, 'Yüce milletimiz iradesine saygı gösteren ve ona hizmeti inancının gereği sayanlarla, hayır teranesine tutularak milletin değerlerine sırtını dönenleri bir tutmayacaktır. Hak tecelli edecek, yüce milletimiz Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek Devlet imanıyla 'evet' diyecektir. ' dedi.

AK ÖNDERİN AK TARİF VE TESPİTİ

Milletvekili Aydemir, Hayırcı şer cephesinin kampanyayı iftira ve bühtanlar üzerine kurguladığını, her türlü karalamayı yapmaya çalıştığını, bu iftiralardan birinin de yeni sistemin eyalet sistemini getireceği yolunda olduğunu belirterek, ' AK Dava Lideri, Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Kardeşlerim, Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafii daima şahsım başta olmak üzere biz olduk, olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş-buymuş, hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır" tarihi vurgusuyla bu iftira kampanyasını haki yeksan etmiştir. Devletin dirliği, milletin birliği, vatanın bütünlüğü, milletin beraberliği ve kardeşliğine nefislerini adayanlar, yarın sandık başında 'Evet' diyerek, AK önderimizin izinde yürüyerek, müfterilere tarihi bir sille daha indirecektir.' ifadesini kullandı.

AYDEMİR'İN MESAJI

Milletvekili Aydemir 16 Nisan Referandumu dolayısıyla yayımladığı mesajının son bölümünde, Milli irade haysiyet, vicdan ve irfanına güvendikleri ve teslim olduklarını belirterek, '16 Nisan Güçlü Türkiye için çağlar üstü bir seferdir. Bu seferin gücü, milli iradenin azmi ve imanıdır. Bu kutlu sefere çıkanları , 'evet kararında fikri sebat edenleri selamlıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.' dedi.

