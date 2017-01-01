Denizli'de Büyükşehir otobüsleri referandumda ücretsiz
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DENİZLİ (İHA) - Referandumda vatandaşların oy verecekleri yerlere daha rahat ve kolay ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 16 Nisan 2017 Pazar günü ücretsiz olacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleşecek anayasa değişikliği referandumu öncesi tüm tedbirlerini aldı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, referandumda vatandaşların oy verecekleri yerlere daha rahat ve kolay ulaşımı için belediyesi otobüslerini ücretsiz yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri 16 Nisan 2017 Pazar gün boyu ücretsiz olacak.
(AA-
15.04.2017 16:10:50 TSI
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