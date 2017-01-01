YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Denizli'de Büyükşehir otobüsleri referandumda ücretsiz

Denizli'de Büyükşehir otobüsleri referandumda ücretsiz



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Referandumda vatandaşların oy verecekleri yerlere daha rahat ve kolay ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 16 Nisan 2017 Pazar günü ücretsiz olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleşecek anayasa değişikliği referandumu öncesi tüm tedbirlerini aldı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, referandumda vatandaşların oy verecekleri yerlere daha rahat ve kolay ulaşımı için belediyesi otobüslerini ücretsiz yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri 16 Nisan 2017 Pazar gün boyu ücretsiz olacak.

(AA-



15.04.2017 16:10:50 TSI

NNNN

