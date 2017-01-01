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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Sıcak hava balık fiyatlarını düşürmedi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 16:12
Sıcak hava balık fiyatlarını düşürmedi
Sıcak hava balık fiyatlarını düşürmedi

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstüne çıkması balık fiyatlarını düşürmedi.
İzmit Balık pazarında ısınan havalarla birlikte işler durgunlaştı. Balıkların taze olduklarını ifade eden satıcılar, fiyatların vatandaşları ikna edemediğini söyledi. Vatandaşların fiyatları yüksek bulduğuna dikkat çeken balıkçılar, havaların ısınmasıyla birlikte balık fiyatlarında düşüş olacağını ifade etti. Balık pazarındaki fiyatlar ise şu şekilde Hamsi 15, İstavrit 15, Kefal 15, Çupra 25, Sardalya 10 TL'den satışa sunuluyor.
(İG-GY-Y)

15.04.2017 16:19:22 TSI
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