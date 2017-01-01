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Aşık Veysel'e Selam Sergisi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 16:15
Aşık Veysel'e Selam Sergisi
Aşık Veysel'e Selam Sergisi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Aşık Veysel'e Selam Sergisi" ile ölümünün 44. yıldönümünde halk ozanı Aşık Veysel sanatçıların eserlerini yeniden yorumladığı resimler ve fotoğraflarıyla saygı ve rahmetle anıldı.
Gaziantep Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Aşık Veysel'e Selam Sergisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural, Sivaslılar Derneği yönetim ve üyeleri, Görme Engelli çocuk ve gençlerin, vatandaşların katılımıyla açıldı. Serginin açılışında ayrıca Küratör Erkan Doğanay, sanatçılardan Abdullah Sarışen ve Funda İyce Tuncel de yer aldı.
Aşık Veysel'in hayatı, sanatı ve görsel anıları üzerinde çalışmalar yürütülerek, günümüz plastik sanat diline uygun çalışmaların yer aldığı sergide, 35 sanatçı 40'a yakın eser yer almakta.
"Aşık Veysel'e Selam Sergisi'nde, Aşık Veysel'in yaşadığı dönemi, Aşık Veysel'i çalışmalarına taşıyan, yeniden yorumlayan sanatçılar "Güneş Acut, Taner Alakuş, Mustafa Albayrak, Nurhan Altay, Zeliha Akçaoğlu, Aytaç Armağan, Seren Ceren Asyalı, Nezihe Bilen Ateş, Ragıp Basmazölmez, Fırat Bingöl, Turan Büyükkahraman, Adem Başpınar Cemil Ergün, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Ergun Çağatay, Etem Çalışkan, Özgür Demirci, Bahri Genç, Deniz Gökduman, Işıl Güleçyüz, Ara Güler, Erkan Güler, Füruzan, Medine Irak, Hüseyin Işık, Serdal Keskin, Naim Süleyman Omak, Bahar Oganer, Ozan Oganer, Halil Petük, Abdullah Sarışen, Cüneyt Tekin, Funda İyce Tuncel, Demet Yalçınkaya ve Selahattin Yıldırım" yer alıyor.
Aşık Veysel'in gören gözleri olarak onun yaşamına bakmaya çalıştığı, sanat çalışmalarına taşıdığı, 20 Nisan'a kadar Gaziantep Sanat Merkezi galerisinde gezilebilecek olan sergide minyatür çalışmaları, çizimler, resim, fotoğraf, video gibi orijinal çalışmalar yer almakta, her eserin yanında Aşık Veysel'e ait bir şiir sergilenmektedir.
Öte yandan Aşık Veysel'i anma programa kapsamında konser verildi. Ozan ölüm yıldönümünde sanatçıların yeniden yorumlamalarıyla anıldı.
Bu projede yer alan sanatçılar, Aşık Veysel'in gören gözleri olarak onun yaşamına bakmaya çalıştılar, şiirlerini ve türkülerini yorumlayarak, kendi anlatım dili ve üretim yöntemleriyle Ozan'ı sanat çalışmalarına taşıdılar.
Bu çerçevede "Aşık Veysel Anma" programı özel etkinliği çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda Melehat Gülses ve Nida Ateş, Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdiler.
(LO-OE-Y)

15.04.2017 16:23:50 TSI
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