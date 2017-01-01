15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti'li Baybatur engelli vatandaşı sevindirdi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 16:37
AK Parti'li Baybatur engelli vatandaşı sevindirdi
AK Parti'li Baybatur engelli vatandaşı sevindirdi

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, halk oylaması çalışmaları kapsamında gittiği Sarıgöl'de engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi. Tekerlekli sandalyesine kavuşan engelli vatandaş, Baybatur'a teşekkür etti.
16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ziyarette bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, sohbet ettiği engelli vatandaşın yüzünü güldürdü. Sarıgöl'ün Kızılçukur Mahallesine geçtiğimiz akşam yaptığı ziyaret sırasında mahalle kahvesinde oturmakta olan doğuştan yürüme engelli Mustafa Boztaş (63) ile sohbet eden Baybatur, ''Bizden bir isteğin var mı?'' sorusu üzerine engelli Boztaş, "Hayatta tek dileğim tekerlekli sandalye, başka ne olsun' diye yanıt verdi. Bunun üzerine Baybatur, vatandaşın talebinin yerine getirilmesi için talimat verdi. Hemen temin edilen tekerlekli sandalye, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Muhammet Toy'a ulaştırıldı. Başkan Toy da Kızılçukur Mahallesine giderek, tekerlekli sandalyeyi engelli Mustafa Boztaş'a teslim etti. Yıllar sonra tekerlekli sandalyesine kavuşan Mustafa Boztaş, gözyaşlarına hakim olamadı. Boztaş, ''Allah sayın vekilimizden razı olsun. Benden isteğim sordu, bende ondan tekerlekli sandalye istemiştim. Hayallerim gerçekleşti. Teşekkür ederim" dedi.
Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş da bu kadar kısa sürede tekerlekli sandalyenin temin edilmesinden dolayı AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a teşekkür etti.
(VS-ÖND-Y)

15.04.2017 16:45:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ekmek parası için her gün 20 kilometre yürüyor
YEREL

EKMEK PARASI İÇİN HER GÜN 20 KİLOMETRE YÜRÜYOR
Kiraz, üreticisinin yüzünü güldürecek
YEREL

KİRAZ, ÜRETİCİSİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK
Alaşehir parkları yeşilleniyor
YEREL

ALAŞEHİR PARKLARI YEŞİLLENİYOR
Minik piyanistlerden Başkan Kayda'ya konser daveti
YEREL

MİNİK PİYANİSTLERDEN BAŞKAN KAYDA'YA KONSER DAVETİ
Otomobilin çarptığı yaya kanala düşerek öldü
YEREL

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA KANALA DÜŞEREK ÖLDÜ
Yunuskent'te yedeklerin beklediği gün geldi
YEREL

YUNUSKENT'TE YEDEKLERİN BEKLEDİĞİ GÜN GELDİ
Organlarıyla 6 kişiye umut oldu
YEREL

ORGANLARIYLA 6 KİŞİYE UMUT OLDU
Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Manisa'da mahalle yollarında hummalı çalışma
YEREL

MANİSA'DA MAHALLE YOLLARINDA HUMMALI ÇALIŞMA
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
AK Parti'li Baybatur'dan Sarıgöl'de referandum çalışması
YEREL

AK PARTİ'Lİ BAYBATUR'DAN SARIGÖL'DE REFERANDUM ÇALIŞMASI
172'nci yıla 172 öğrencili turnuva
YEREL

172'NCİ YILA 172 ÖĞRENCİLİ TURNUVA
Turgutlu HackWithMvp'17'ye ev sahipliği yapacak
YEREL

TURGUTLU HACKWİTHMVP'17'YE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Sergilerin yeni adresi Forum Magnesia
YEREL

SERGİLERİN YENİ ADRESİ FORUM MAGNESİA
Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Manisa'da 2 bin 100 kişi 23 Nisan'da işbaşı yapacak
YEREL

MANİSA'DA 2 BİN 100 KİŞİ 23 NİSAN'DA İŞBAŞI YAPACAK
Manisa'da 2 bin 500 metrelik dere çalışması
YEREL

MANİSA'DA 2 BİN 500 METRELİK DERE ÇALIŞMASI
Yunusemre'de erken 23 Nisan coşkusu
YEREL

YUNUSEMRE'DE ERKEN 23 NİSAN COŞKUSU
Kulalı esnaftan 'evet' şiiri
YEREL

KULALI ESNAFTAN 'EVET' ŞİİRİ
İmar planları için teknolojik adım
YEREL

İMAR PLANLARI İÇİN TEKNOLOJİK ADIM
Çocuklar &quot;Hayvan Çiftliği&quot; ile eğlendi
YEREL

ÇOCUKLAR "HAYVAN ÇİFTLİĞİ" İLE EĞLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
FUTBOL

ORTALIĞI KARIŞTIRAN SÖZLER

 1
  • 2 'Havuz başındayım'
  • 3 Bakın nereliymiş...
  • 4 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?