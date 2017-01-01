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AK Parti'li Baybatur engelli vatandaşı sevindirdi



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, halk oylaması çalışmaları kapsamında gittiği Sarıgöl'de engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi. Tekerlekli sandalyesine kavuşan engelli vatandaş, Baybatur'a teşekkür etti.

16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ziyarette bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, sohbet ettiği engelli vatandaşın yüzünü güldürdü. Sarıgöl'ün Kızılçukur Mahallesine geçtiğimiz akşam yaptığı ziyaret sırasında mahalle kahvesinde oturmakta olan doğuştan yürüme engelli Mustafa Boztaş (63) ile sohbet eden Baybatur, ''Bizden bir isteğin var mı?'' sorusu üzerine engelli Boztaş, "Hayatta tek dileğim tekerlekli sandalye, başka ne olsun' diye yanıt verdi. Bunun üzerine Baybatur, vatandaşın talebinin yerine getirilmesi için talimat verdi. Hemen temin edilen tekerlekli sandalye, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Muhammet Toy'a ulaştırıldı. Başkan Toy da Kızılçukur Mahallesine giderek, tekerlekli sandalyeyi engelli Mustafa Boztaş'a teslim etti. Yıllar sonra tekerlekli sandalyesine kavuşan Mustafa Boztaş, gözyaşlarına hakim olamadı. Boztaş, ''Allah sayın vekilimizden razı olsun. Benden isteğim sordu, bende ondan tekerlekli sandalye istemiştim. Hayallerim gerçekleşti. Teşekkür ederim" dedi.

Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş da bu kadar kısa sürede tekerlekli sandalyenin temin edilmesinden dolayı AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a teşekkür etti.

(VS-ÖND-Y)



15.04.2017 16:45:08 TSI

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