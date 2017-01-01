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AK Parti Kdz. Ereğli'de finali Bağlık Mahallesi'nde yaptı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve AK Parti Ereğli Başkanı Fatih Çakır, referandum çalışmalarının finalini Bağlık Mahallesi'nde düzenlenen miting ile yaptı.

AK Parti Ereğli SKM tarafından Bağlı Mahallesinde düzenlenen mitingde AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, istikrarlı hükümet için 16 Nisan'da vatandaşlardan Evet'e mühürlerini basmalarını istedi.

Milletvekili Çaturoğlu mitingte yaptığı konuşmasında; "16 Nisan çok önemli tarih. Vereceğiniz 'Evet' oylarınızla Ülkemizin önüne çıkan engellerden kurtulmanın tarihi olacak. Muhalefet edenler öyle zorlamalarla ortaya attıkları yalanlarla milletimizin kafasını karıştırmak istiyorlar. CHP Konya milletvekili çıkıyor diyor ki, eğer 'Evet' çıkarsa milleti denize döktürürüz, İzmir'den denize dökmeyi bahsediyor. Bakın biz 80 Milyon Türk insanını seviyoruz. 'Evet'ci de bizim, hayırcı da bizim. Mademki demokrasiyi savunuyoruz, Cumhuriyetçiyiz, önemli olan halkın sandıktaki iradesinin teselli etmesidir. Neden panik yapılıyor? Demi? Halk 'Evet' derse de, hayır dese de öpüp başımızın üstünde yeri var. Biz milletimizin çoğunlukla "evet" diyeceği bilinci içersindeyiz. Biz herkesi seviyoruz. Asla ama asla hayırcıları denize dökmek gibi niyetimiz yok sevgili kardeşlerimiz. Bu halk oylamasında 18 tane anayasa maddesi ne, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne diyor ona bakmamız lazım. Bizim Cumhurbaşkanımız hiçbir yerde eyaletten veya başka bir sistemden bahsetmiyor. Endişe ve paniğe gerek yok. Özellikle Milliyetçi Halk Partili kardeşlerimize sesleniyorum asla tahriklere kapılmayın, buradaki sistem unutel Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Bölünmek parçalanmak asla yoktur. Biz ne diyoruz tek Devlet, Millet, Vatan ve tek bayrak diyoruz. Cumhur Başkanı partili olur mu? olur. Bunda demokrasiye veya anayasaya aykırı bir durum yok. Bundan herhangi bir şey çıkarmaya da gerek yok. Dünya artık Türkiye'de 'Evet' çıkacağını kabul etmiş. Bizim yapmamız gerekenler var. Çok işimiz var. Asla rehavete kapılmayacağız. Onun için biz, istikrarlı hükümet, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi için 16 Nisan'da Evet'e mührümüzü basalım diyoruz. Oyumuzun rengi beyaz yani ak 'Evet' en iyi şekilde mührümüzü basalım diyorum" dedi.



Uysal "16 Nisan'da şahlanışa geçeceğiz"

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Evet kararı ile ülkenin yarınlarının daha aydınlık olacağını söyledi. Uysal, "Saygıdeğer kardeşlerim, bizler 15 Temmuz'da istikbalimizi kazandık. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da da dirilişe ve şahlanışa geçeceğiz. Ondan dolayı 16 Nisan'da Ülkemize güzel ve aydınlık yarınlar bekliyor. Bugünü iyi ve sağlıklı değerlendirebilmemiz için dünü çok iyi bilmemiz lazım. Geçmişte Hastanelerin durumu belli, ama bugün hastanelerde verilen hizmetler ortada. Bizim Havaalanlarımız 26 dı, 55'e çıktı, tünellerimiz, 50 km den, 350 km arttı, Yollarımız da nerde oldu? 14 yıllık AK Parti İktidarında oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız sayın Binali Yıldırım, yaşadıkları sorunları gelecek nesillere bırakmamak için çift başlılığı ortadan kalmasını istiyorlar. Demek ki 5 yılda bir sandığın konulduğu yerde Tek adamlık olmaz. Bizler niçin "EVET" dediğimizi biliyoruz. Büyük Türkiye için, güçlü Türkiye için, kararımız 'Evet.' Bizler çocuklarımız, torunlarımız için bugün yaşanan sorunları yarınlara bırakmamak için 16 Nisan'da sandıklara gidip 'Evet'leri artıracağız" diye konuştu.



Çakır "Milletini düşünen bir AK Parti iktidarı var"

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ise AK Parti iktidarının hep milletini düşünen bir iktidar olduğuna vurgu yaptı. İstikrarın sürekli hale gelmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemli olduğunu belirten Çakır, "Milleti bir gün daha sağlıklı yaşatabiliriz, mutlu yaşatabiliriz diye düşünen AK Parti iktidarı var. Geçmişte yaşanan sıkıntılar, AK Parti iktidarı ile sona erdi. Devlet niçin dir? Millete hizmet etmek içindir. Değerli vatandaşlar 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında önemli bir virajı daha hep birlikte 'Evet' ile aşalım. Bu halk oylamasının önemi şu, siz Türkiye vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetmek istiyor musunuz? 'Evet' siz yönetemezsiniz faiz lobileri, zenginler yönetecek. Geçmişte gazetelerde, halk plajları doldurdu, vatandaşa yer kalmadı diyorlardı. Halk kim? Vatandaş kim? Bizi bu ülkede halk gibi görmüşler, ama vatandaş görmemişler. Biz Anadolu insanları gerektiğinde Devlet için, millet için canımızı ortaya koyarız. Her türlü fedakarlığa varız. Savaş çıktığında da buradayız. Uçak biletimizi alıp, Londra'ya Paris'e kaçmayız. Adam gibi buradayız, sonuna kadar burada kalacağız İnşallah. Biz Ülkemizde İstikrarın sürekli devam etmesini istiyoruz. Onun için güçlü 'Evet' desteğinizle Ülkemiz daha güçlü büyümeye devam etmesini istiyoruz. Koalisyonlara geri dönüp tekrar kuyruklar, sıkıntılar yaşanmasını istemiyoruz. Biz Türkiye'de sistemi güçlü yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığa kim gelirse gelsin tek başına gelsin. Bizim milletimize güvenimiz var. Onun için Biz her doğan için güçlü 'Evet' olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz Ereğli'nin Bağlık Mahallesinde düzenlenen miting Milletvekili Çaturoğlu, Belediye Başkanı Uysal, Başol ve İlçe Başkanı Çakır'ın vatandaşlarla birlikte 'Evet' şarkılarını söylemesiyle tamamlandı.

(VK-İÇ)



15.04.2017 17:18:52 TSI

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