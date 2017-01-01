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Vali Taşyapan ve Milletvekili Atalay'dan şehit ailelerine taziye ziyareti

15 Nisan 2017 Cumartesi, 17:18
Vali Taşyapan ve Milletvekili Atalay'dan şehit ailelerine taziye ziyareti
Vali Taşyapan ve Milletvekili Atalay'dan şehit ailelerine taziye ziyareti

(Fotoğraflı)

Gökhan Murat Göktürk
VAN (İHA)  Van Valisi İbrahim Taşyapan ve AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, dün yol kontrolü sırasında teröristler tarafından daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Van Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Van İl Jandarma Komutanı Yüksel Oğuz ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Van'ın Çatak ilçesine geldi. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül tarafından karşılanan heyet, daha sonra Çatak taziye evine giderek burada dün yol kontrolü sırasında teröristler tarafından daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın ailesine taziyelerini iletti.
Vali Taşyapan, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek "Dün hain saldırıda iki kardeşimizi şehit verdik. Allah kendilerine rahmet eylesin. Hayatının baharında 30 yaşlarında Kasım kardeşimiz ondan 4 yaş daha genç Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan kardeşimi ebediyete uğurladık. Dün akşam cenazesine burada katılamadık. Çünkü Sinan kardeşimizi Van'dan memleketine uğurluyorduk. Onun için bugün burada aranızdayız. Şehitlerimiz bu toprakların mührüdür. Buraların bizim vatanımız olduğunun ayrılmaz parçasıdır. Ülkemiz terörle mücadele etmektedir. Terörle mücadele konusunda devletimiz tüm kararlılığıyla bu mücadeleyi sürdürmektedir. Buradaki kararlılığımızla teröre destek veren bizzat onların içinde olanların en çetin şekilde karşısındayız. Devletinin milletinin yanında olan vatandaşlarımıza devletin merhameti şefkati çoktur. İnşallah bunlar bu döktükleri kanda boğulacaklardır. Bunların kökünü askerimiz polisimiz kahraman korucularımızla beraber inşallah kazıyacağız. Buralar bizim huzur, güven içerisinde, kardeşlik ve birlik beraberlik içerisinde yaşayacağımız güzel topraklar olacaktır. Bu hainleri aramızda barındırmayacağız. Burada yaşayan insanlarımızın huzurunu bozmalarına müsaade etmeyeceğiz. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kasım kardeşimiz genç yaşında kahraman bir korucumuzdu. Kahramanca da şehit oldu. Allah mekanını cennet etsin. Başta Ali amcam olmak üzere kardeşlerine, akrabalarına, yakınlarına hepinize ayrı ayrı sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Onlar hepimizin güvenliği için çalışıyorlardı. İnşallah Rabbim onları şehit sıfatıyla makamına alır. Bundan sonra bizim görevimiz şehidimizin ailesine yakınlarına sahip çıkmaktır" şeklinde konuştu.

"Birliğimiz, bütünlüğümüz her şeyden önemlidir"
AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay da "Ben sizlere başsağlığı dilemek isterim. Tabi Kasım kardeşim genç yaşta şehit olan ülkemizin milletimizin bir şehididir. Başta babasına sonra evlatlarına, ailesine, eşine ve sizlere başsağlığı diliyoruz. Rabbim sabrınızı arttırsın. Şehidimizin eşi, çocukları, ailesi devletimize emanettir. Onlarla ilgili her şey yapılacaktır. Bizler sizlerin yanınızdayız. Birliğimiz, bütünlüğümüz her şeyden önemlidir. Kendi evladımız kadar her şehidimize üzülüyoruz. Ne kadar bu coğrafya çetin bir coğrafya da olsa güzel bir coğrafyadır. İlçemiz köylerimiz burası çok nadide bir yerdir. Hepimiz huzurla baharı beklemeli güzel bir hayat yaşamalıyız. Burada sorumluluk hepimize düşüyor. Devletimiz görevini yapıyor. Askerlerimiz polislerimiz korucularımız bizim huzurumuz için çalışıyor. Tek amaçları bizim huzurla yaşamamızdı. Sinan kardeşimizi dün uğurladık. Şimdi de sizlerin yanınızdayız. Rabbim birliğimizi bozmasın. İnşallah Rabbim yardım etsin güzel günler gelsin. Başınız sağ olsun, başımız sağ olsun. Acınızı paylaşıyoruz" dedi.
Taziye evinden ayrılan Vali Taşyapan ve beraberindeki heyet, dünkü patlamada yaralanan Mehmet Şipal'in evine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduktan sonra 18 Ağustos 2016 tarihinde saat 12.30 sularında Bitlis Hizan Aşağı Kazanlı köyü mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askerlerin geçişi esnasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Talha Musap Salçuk'un evine giderek şehidin babası İskan Salçuk'a 'Şehadet Belgesi' ve Hizmet Anısı Plaketi takdim etti.
(GMG-ŞAK-MK-Y)

15.04.2017 17:26:54 TSI
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