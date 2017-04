YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Türel'den Antalyaspor taraftarlarına ziyaret

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor Taraftar guruplarını ziyaret etti. Taraftarlar, Antalyaspor sevdalısı olan Başkan Türel'e yoğun ilgi gösterirken, verdiği her türlü destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Türel de Antalyaspor'un Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma için başarılar diledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Süper Lig'de, Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Antalyaspor'un taraftarlarını ziyaret etti. Taraftar ziyaretlerinin ilkini Antalyaspor Grup 1966 Derneği Lideri Yılmaz Yıldız ve üyelerine gerçekleştiren Başkan Türel, ardından 07 Gençlik Taraftar Derneği Grup lideri Gürhan Güneyli ve üyelerinin konuğu oldu. Başkan Türel'e iki taraftar derneğinin üyeleri de yoğun ilgi gösterdi. Başkan Türel ile Antalyaspor üzerine bol bol sohbet eden taraftarlar, tribünde yaşadıkları anıları anlatarak keyifli saatler geçirdi.

Fanatik taraftar oldum

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalyaspor'un kendisi için önemine değinerek, "Antalyaspor aşkı bizde bir başkadır. Antalyaspor'umuzun her zaman ligde en iyi şekilde mücadele etmesi için çabalıyoruz. En iyi tesislerde antrenmanlarını yapması için hizmetler gerçekleştiriyoruz. Antalyaspor, aşkı, sevdası, tutkusu bizde çocukluğumuzdan hatta doğuştan diyebiliriz. Antalyaspor'u hakikaten bir ata mirası olarak devraldığıma inanan bir kişi olarak büyüdüm. Genç yaşta Antalyaspor aşığı olarak, fanatik taraftar oldum. Amigoluk yaptım, otobüslerle deplasmanlara gittim. Taraftar olarak deplasmanlarda dayak bile yedim. Antalyaspor'umuz için ne yaparsak feda olsun" şeklinde konuştu. Başkan Türel, Antalyaspor'un haftaya Cumartesi günü Trabzonspor'la çıkacağı karşılaşma için başarılar dilerken taraftarlardan da destek istedi.

Baklava ikram etti

Antalyaspor taraftarları da Başkan Türel'in verdiği her türlü desteğe teşekkür etti. Başkan Türel, Antalyaspor taraftarlarına baklava ikramında bulundu. Ziyaretlerin ardından taraftarlar Başkan Türel ile bol bol fotoğraf çektirdi.

15.04.2017

