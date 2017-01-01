15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Türel'den Antalyaspor taraftarlarına ziyaret

15 Nisan 2017 Cumartesi, 17:28
Başkan Türel'den Antalyaspor taraftarlarına ziyaret
Başkan Türel'den Antalyaspor taraftarlarına ziyaret

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor Taraftar guruplarını ziyaret etti. Taraftarlar, Antalyaspor sevdalısı olan Başkan Türel'e yoğun ilgi gösterirken, verdiği her türlü destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Türel de Antalyaspor'un Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma için başarılar diledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Süper Lig'de, Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Antalyaspor'un taraftarlarını ziyaret etti. Taraftar ziyaretlerinin ilkini Antalyaspor Grup 1966 Derneği Lideri Yılmaz Yıldız ve üyelerine gerçekleştiren Başkan Türel, ardından 07 Gençlik Taraftar Derneği Grup lideri Gürhan Güneyli ve üyelerinin konuğu oldu. Başkan Türel'e iki taraftar derneğinin üyeleri de yoğun ilgi gösterdi. Başkan Türel ile Antalyaspor üzerine bol bol sohbet eden taraftarlar, tribünde yaşadıkları anıları anlatarak keyifli saatler geçirdi.
Fanatik taraftar oldum
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalyaspor'un kendisi için önemine değinerek, "Antalyaspor aşkı bizde bir başkadır. Antalyaspor'umuzun her zaman ligde en iyi şekilde mücadele etmesi için çabalıyoruz. En iyi tesislerde antrenmanlarını yapması için hizmetler gerçekleştiriyoruz. Antalyaspor, aşkı, sevdası, tutkusu bizde çocukluğumuzdan hatta doğuştan diyebiliriz. Antalyaspor'u hakikaten bir ata mirası olarak devraldığıma inanan bir kişi olarak büyüdüm. Genç yaşta Antalyaspor aşığı olarak, fanatik taraftar oldum. Amigoluk yaptım, otobüslerle deplasmanlara gittim. Taraftar olarak deplasmanlarda dayak bile yedim. Antalyaspor'umuz için ne yaparsak feda olsun" şeklinde konuştu. Başkan Türel, Antalyaspor'un haftaya Cumartesi günü Trabzonspor'la çıkacağı karşılaşma için başarılar dilerken taraftarlardan da destek istedi.
Baklava ikram etti
Antalyaspor taraftarları da Başkan Türel'in verdiği her türlü desteğe teşekkür etti. Başkan Türel, Antalyaspor taraftarlarına baklava ikramında bulundu. Ziyaretlerin ardından taraftarlar Başkan Türel ile bol bol fotoğraf çektirdi.
(AA-

15.04.2017 17:36:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL

FUTBOL: HAZIRLIK MAÇI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ANTALYA'DA

Bakan Çavuşoğlu, yerleşik Ruslarla buluştu
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, YERLEŞİK RUSLARLA BULUŞTU
AYSİAD'dan Pamukkalehaber'e hizmet ödülü
YEREL

AYSİAD'DAN PAMUKKALEHABER'E HİZMET ÖDÜLÜ
14. Türkiye Hemofili Kongresi
YEREL

14. TÜRKİYE HEMOFİLİ KONGRESİ

Başkan Türel, Şarampol Caddesinde incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN TÜREL, ŞARAMPOL CADDESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Çavuşoğlu'ndan, Almanya'ya &quot;Yenikapı&quot; daveti
YEREL

ÇAVUŞOĞLU'NDAN, ALMANYA'YA "YENİKAPI" DAVETİ

CHP'nin bazı mahalle temsilcilikleri ve seçim otobüsleri boyandı
YEREL

CHP'NİN BAZI MAHALLE TEMSİLCİLİKLERİ VE SEÇİM OTOBÜSLERİ BOYANDI
Uğur Okullarından 'Uğurlu Kübistler' resim sergisi
YEREL

UĞUR OKULLARINDAN 'UĞURLU KÜBİSTLER' RESİM SERGİSİ
Manavgat Belediyesi THM Topluluğu Korosundan konser
YEREL

MANAVGAT BELEDİYESİ THM TOPLULUĞU KOROSUNDAN KONSER
Muratpaşa Yaşlıevi'nde masallar heybeden çıkıyor
YEREL

MURATPAŞA YAŞLIEVİ'NDE MASALLAR HEYBEDEN ÇIKIYOR
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:
Antalya'da kuyumcu cinayetinde 3 tutuklama
YEREL

ANTALYA'DA KUYUMCU CİNAYETİNDE 3 TUTUKLAMA
&quot;Türkiye'nin üniter yapısını kimseye bozdurmayız&quot;
YEREL

"TÜRKİYE'NİN ÜNİTER YAPISINI KİMSEYE BOZDURMAYIZ"

&quot;Türkiye, Avrupa'nın emniyet sibobudur&quot;
YEREL

"TÜRKİYE, AVRUPA'NIN EMNİYET SİBOBUDUR"
13. Ulusal Fotoğraf Yarışması
YEREL

13. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
Korkuteli'de Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu
YEREL

KORKUTELİ'DE ENGELLİ AİLELER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KURULDU
Öğrenciler'den Huzurevi ziyareti
YEREL

ÖĞRENCİLER'DEN HUZUREVİ ZİYARETİ
Alanya'da terör operasyonu
YEREL

ALANYA'DA TERÖR OPERASYONU
Antalya'ya hayvan borsası kuruluyor
YEREL

ANTALYA'YA HAYVAN BORSASI KURULUYOR
Kutlu Doğum'da &quot;Hz. Peygamber ve Güven Toplumu&quot; işlenecek
YEREL

KUTLU DOĞUM'DA "HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU" İŞLENECEK
&quot;Rusya'dan çok sayıda turisti Antalya'da ağırlayacağız&quot;
YEREL

"RUSYA'DAN ÇOK SAYIDA TURİSTİ ANTALYA'DA AĞIRLAYACAĞIZ"
Alanya Belediyesi lokum ve limonata dağıttı
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ LOKUM VE LİMONATA DAĞITTI
Antalya'da 1 milyon 636 bin 742 seçmen sandık başına gidiyor
YEREL

ANTALYA'DA 1 MİLYON 636 BİN 742 SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
A'dan Z'ye 16 Nisan referandumu: Madde madde yeni anayasa
GÜNDEM

REFERANDUM İLE İLGİLİ HER ŞEY! NEYİ, NEREDE, NASIL OYLAYACAĞIZ?

1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 'Havuz başındayım'
  • 4 Bakın nereliymiş...