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Yüzlerce Ak Partili vatandaşlar mehter marşı eşliğinde "Evet" kararı için yürüdü

- AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca:

- "Hem Eskişehir'den hem de Türkiye'den çok net bir 'Evet' çıkacak"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Muhammed Emin Beytul

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de AK Partili vatandaşlar referandumda "Evet" tercihi için mehter marşı eşliğinde yürüdü.

AK Parti Tebebaşı İlçe Başkanlığı önderliğinde Eskişehir'de yüzlerce vatandaş mehter takımı eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Eskişehirli vatandaşlar düzenlenen etkinliğe yoğun katılım gösterdi. AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, "Bugün Eskişehir'deki kampanyamızın son günü. Mehterimiz ile kampanyamızı bugün inşallah saat 17.00 da sonlandıracağız. Yarın akşam Hem Eskişehir hem Tepebaşı hem de Türkiye'miz için güzel bir sonuç, verimli, bereketli bir sonuç olsun. Evet olsun istiyoruz. Onun için buradayız. Kampanyamızı inşallah bugün neşeli, coşkulu milli ve manevi değerlerimize uygun bir şekilde sonlandırmaya geldik. Hem Eskişehir'den hem de Türkiye'den çok net bir 'Evet' çıkacak. Çok net bir 'Evet' bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsmet İnönü Caddesinde başlayan etkinlik, ESPARK Alışveriş Merkezi (AVM)'de bir süre devam ettikten sonra son buldu.

(MEB-MET-Y)



15.04.2017 17:44:57 TSI

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