TSD Sinop Şubesi Genel Kurulu

SİNOP (İHA) - Türkiye Sakatlar Derneği(TSD) Sinop Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu'nda Murat Karagülmez başkan seçildi.

Dernek merkezinde yapılan olağan genel kurulun açılış konuşmasını yapmak üzere yönetim kurulu adına söz alan eski Başkan Ali Özmen, "2006 yılından beri dernek kurulduğundan itibaren ben derneğin içerisindeyim. 2013 yılından 2017 yılı Nisan ayına kadar elimden geldiği kadar önemli çalışmalar yapmaya çalıştık. Bundan sonraki çalışmalarda yeni başkanımız Murat Ağabeye başarılar diliyoruz" dedi.

Ardından yeni Başkan Murat Karagülmez ise yaptığı konuşmada, "Hiçbir zaman ayrımız gayrımız yok. Herhangi bir görüşümüz yok. Her kesime, her kuruma her STK'ya eşit davranacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

15.04.2017 17:57:24 TSI

