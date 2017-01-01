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Van Büyükşehir Belediyespor U-15 Bölgesel ligde şampiyonu oldu



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyespor U-15 takımı Diyarbakır'da karşılaştığı Diyarbekirspor U-15 takımını 2-1 yenerek, bölgesel lig şampiyonu oldu.

Bölgesel ligi birincilikle bitiren Van Büyükşehir Belediyespor U-15 takımı 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan ön eleme maçını da kazanırsa 11-19 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan U-15 finallerine katılacak. Konuya ilişkin İHA muhabirine konuşan Van Büyükşehir Belediyespor alt yapı sorumlusu Faruk Yergin, "U-15 kategorisinde Diyarbekirsporla yaptığımız ve grubun son maçında 2-1 yererek, bölgesel ligi birincilikle bitirdik. Bundan sonra 4-5 Mayısta yapılacak olan ön eleme maçlarından da başarışlı olursak, 11-19 Mayıs tarihlerinde Antalya'da finallere katılacağız. Bu iki maçta da rakiplerimiz henüz belli değil. U-15 olarak adlandırılan 15 yaş grubu takımımız birincilikle bu ligi tamamladı. Arkadaşlarımız iyi mücadele ettiler ve rakibimizi tek farkla yenerek birinciliğe yükseldik. Ben arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlarda da başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

(MD-ŞAK-Y)



15.04.2017 18:12:27 TSI

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