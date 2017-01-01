15 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır'da 16 Nisan'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

15 Nisan 2017 Cumartesi, 18:06
Diyarbakır'da 16 Nisan'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
Diyarbakır'da 16 Nisan'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandumda vatandaşların ve sandık görevlilerinin intikallerinin kolaylaştırılması amacıyla 16 Nisan'da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak halk oylamasında vatandaşların ve sandık görevlilerinin intikallerinin kolaylaştırılması için 16 Nisan'da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek. Ayrıca sandık görevlilerinin zamanında ulaşımını sağlamak amacıyla toplu taşıma araçları 16 Nisan sabah saat 05.30'da halkın hizmetinde olacak.
(İHA-AKK-Y)

15.04.2017 18:15:01 TSI
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