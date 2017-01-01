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Milletvekili Ceritoğlu Sungurlu şehir stadını inceledi



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - AK Parti Çorum Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Parlementolararası Birlik Türk Grubu Üyesi Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, yapımı devam eden Sungurlu Stadyumunda incelemelerde bulundu.

İlçe yöneticileri ile birlikte yapımı devam eden şehir stadyumuna giden Milletvekili Kurt, AK Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan bilgi aldı. Sungurlu Stadyumunun kısa bir önce 500 olan tribün kapasitesinin 1500'e çıkartılarak onaylandığını söyleyen Özkan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sungurlulu sporseverlere ve ilgili etkinliklere hizmet edecek olan Sungurlu stadyumu son hızla devam etmektedir" dedi.

Halen stadyumun tribün montajlarının yapıldığını ve elektrik direklerinin dikimine başlanacağını söyleyen Özkan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın Çorum ziyaretinde 500 olan tribün kapasitesinin 1500'e çıkartılması konusunda bir çalışmamış olmuş ve olumlu cevap almıştık. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile görüşmemizde kapasitenin arttırılması konusunda ilgili onayın verildiğini ve ihalesinin daha sonra yapılacağının bildirildiğini söyledi.

(SŞ-BÖ)



15.04.2017 19:03:11 TSI

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