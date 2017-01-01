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Milletvekili Ceritoğlu sosyal hizmetler merkezini ziyaret etti

15 Nisan 2017 Cumartesi, 19:15
Milletvekili Ceritoğlu sosyal hizmetler merkezini ziyaret etti
Milletvekili Ceritoğlu sosyal hizmetler merkezini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - AK Parti Çorum Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Parlementolararası Birlik Türk Grubu Üyesi Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, bir süre önce hizmete başlayan Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti.
Milletvekili Ceritoğlu'na, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, AK Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Özata ve partili eşlik etti. Milletvekili Ceritoğlu, Kaymakam Gözen ve İl Müdürü Çoban ile Sosyal hizmet binasını gezerek, Sosyal hizmet merkezi müdürü Mehmet Uçar'dan bilgi aldı.
Sosyal hizmet merkezinde, yaşlı, kadın, çocuk ve engelli vatandaşlara, kadına karşı şiddet işlemleri, huzurevi işlemleri, korunmaya muhtaç çocuk işlemleri, sosyal ve ekonomik destek işlemleri, özel bakım merkezi işlemleri, evde bakım hizmetleri, korucuyu aile işlemleri, evlat edindirme işlemleri ve danışmanlık hizmetleri gibi konularda hizmet verecek.
(SŞ-BÖ)

15.04.2017 19:23:47 TSI
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