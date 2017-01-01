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Sincik ilçesinde selden zarar gören yolların bakımı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu selden zarar gören köy yollarına müdahale edilerek ulaşıma açıldı.

Özel idare Müdürlüğü ekipleri sel nedeniyle hasar gören yolların bakım ve onarımını yaptı. 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde meydana gelen sel nedeniyle Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu, Hüseyinli, Uğurlu, Karaköse, Şahinbeyler, Serince, Sakız, Balkaya köylerinin yolları kapanmıştı.

Özel İdareye ait 6 iş makinesi kapanan yolları tamamen açtı. Referandum günü ulaşımda hiçbir sorun yaşanmayacağı yetkililer tarafından ifade edildi.

(AE-AHM)



15.04.2017 19:36:56 TSI

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