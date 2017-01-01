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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Viranşehir'de yetim çocuklar bir araya geldi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 19:30
Viranşehir'de yetim çocuklar bir araya geldi
Viranşehir'de yetim çocuklar bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viransehir ilçesinde yetim çocuklar "Yetim Gülerse Dünya Güler" programına katıldı. İHH tarafından düzenlenen 'Yetim Gülerse Dünya Güler' etkinliğinde bir araya gelen yetim çocuklar gönüllerince bir gün geçirerek doyasıya eğlendi.
Viranşehir Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programa Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkan Yardımcısı Aslan Çiftçi, Gençlik Merkezi Müdürü Çetin Gören, İHH Şanlıurfa Temsilcisi Eyyüp Yaşar, İHH Viranşehir Temsilcisi Mehmet Emin Kavrat ve Viranşehir Derneği Başkanı Murat Karadaş katıldı. İHH'nın yurt içinde ve yurt dışında din, dil, ırk fark etmeksizin savaş mağduru ve yoksul insanlara yarım ettiğini ifade eden Kaymakam Ömer Çimşit, " Biz İHH'yı Bosna'dan, Kosova'dan, Filistin'den, Somali'den, Myanmar'dan, dünyanın birçok yerinde fakir, yoksul, felaketlerden ve savaşlardan etkilenmiş insanların yanında gördük. İHH'nın yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de faaliyetleri var. Bugün de ilçemizde düzenli olarak İHH'dan yardım alan yetimler ve ailelerinin katıldığı bir program düzenlendi. Organize ettikleri etkinliğe bizleri de davet ettiler. Bizler de çocuklarımız ve yetimlerimizin katıldığı etkinlikleri yerinde gördük. Onlarla birlikte vakit geçirdik. Bizler insanlarımıza yardım eden, onlarla birlikte olan hangi yardım kuruluşu olursa olsun onların yanında ve onların destekçisi olacağız. İnşallah bu tür yardım kuruluşlarımızın imkanları daha fazla olur ve daha fazla insanımıza ulaşırlar" dedi.
İHH Şanlıurfa Temsilcisi Eyyüp Yaşar ise Viranşehir Kaymakamlığı ve belediyesinin destekleri için teşekkür ederek, "Her Yıl Yetim Dayanışma Günleri kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerimizin bir yenisini bugün gerçekleştirdik. Periyodik olarak yardım ettiğimiz aileler ile bir araya geliyoruz. Yetimleri topluma kazandırmak için sürekli kendileriyle beraber olmak gerekiyor. Yetimi asıl sahipsiz bırakırsan yetim olur, yetimin başını okşarsan, onu topluma kazandırırsan o yetim topluma faydalı bir birey olarak yetişir" şeklinde konuştu.
Kaymakam Ömer Çimşit ailelerle yakından ilgilenerek program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
(EZ-SD-Y)

15.04.2017 19:38:04 TSI
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