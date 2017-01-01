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Galibiyete davul Zurnalı kutlama

15 Nisan 2017 Cumartesi, 19:33
Galibiyete davul Zurnalı kutlama
Galibiyete davul Zurnalı kutlama

(Fotoğraflı)

Salih Bakıcı
BURSA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig'e göz diken iki İnegöl temsilcinin derbi randevusunda gülen şampiyon Kurtuluşspor oldu. İnegöl derbisinde Yenicespor'u Ümit Canbaz'ın 78. dakikada attığı tek golle yenen sarı-kırmızılı ekip, grupta ilk galibiyetini alarak Bölgesel Amatör Lig için umutlandı.
Bursa Bölgesi Süper Amatör Lig A Grubunda sezonu şampiyon tamamlayan Kurtuluşspor ile grubu ikinci bitiren Yenicespor, Bölgesel Amatör Lige yükselme Play-off grubu üçüncü haftasında İnegöl Şehir Stadyumunda karşı karşıya geldi. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçı tek golle kazanan Kurtuluşspor, hanesine yazdırdığı 3 puanla bir üst lig umutlarını artırdı.
İnegöl Şehir Stadyumunun ev sahipliğindeki maç nefes nefese geçti. Her iki ekibin de kontrollü bir oyun sergilediği randevuda ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. İkinci devrede biraz daha diri bir görüntü sergileyen Kurtuluşspor, 78. dakikada Ümit Canbaz ile öne geçti. Bu dakikada kullanılan serbest atıştan gelen topa düzgün bir vuruş yapan Ümit, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Sarı-Kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda her iki ekibinden gol çabaları sonuç getirmeyince sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Kurtuluşspor Bölgesel Amatör Lig için umutlanmış oldu. Sarı-Kırmızılılar maç sonu galibiyeti halay çekerek kutladılar.
(SB)

15.04.2017 19:41:53 TSI
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