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Ortaca'da sandık görevlilerine imece usulü pide



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca Kadın Kolları, Anayasa Değişikliği Halk Oylamasında sandık görevlileri için imece usulü pide hazırladı.

CHP ilçe binasında bir araya gelen Kadın Kolları üyeleri evlerinden getirdikleri çökelek, ıspanak gibi malzemeler ile sandık görevlileri için pide içi hazırladı.

Hazırlanan içlerden yapılacak 600 pidenin, Halk Oylamasında görev yapanlara dağıtılacağı öğrenildi.

Hazırlıklarda parti ayrımı gözetmediklerini belirten Kadın Kolları üyesi Gülhan Yamanoğlu, "Kadın Kolları üyelerimiz güzel bir dayanışma öğreneği göstererek, sandıklarda görev yapacak tüm arkadaşlarımız için pide hazırladılar. Hazırlanan pideler yarın öğlen görevlilere dağıtılacak. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, ellerine sağlık." dedi.

(CC-MB-Y)



15.04.2017 19:53:18 TSI

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