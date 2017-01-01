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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Şehit Binbaşı Uşak'a getirildi

16 Nisan 2017 Pazar, 03:56
Şehit Binbaşı Uşak'a getirildi
Şehit Binbaşı Uşak'a getirildi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Hakkari Yüksekova ilçesinde dün uçurumdan düşerek şehit olan Piyade Binbaşı Kürşad Selim Şenol'un naaşı gece geç saatlerde Uşak'a getirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında bir operasyon kapsamında uçuruma düşen askerleri kurtarmaya çalışırken yüksek kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Binbaşı Kürşad Selim Şenol'un naaşı askeri uçakla Uşak'a getirildi. Uşaklı şehit Binbaşıyı başta ailesi olmak üzere, Uşak Valisi Ahmet Okur, milletvekilleri, Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, protokol üyeleri, ve binlerce vatandaş karşıladı. Şehidin annesi Muazzez Şenol ve eşi Sümeyde Şenol'un feryatları yürekleri dağlarken, havalimanında gözyaşları sel oldu. Şehidin naaşı omuzlarda uçaktan indirilerek dualar eşliğinde cenaze aracına taşındı.
Öte yandan Şehit P. Binbaşı Kürşat Selim Şenol'un cenaze programında değişiklik yapıldı. İlk olarak köyü Suzuzören'de defnedileceği duyurulan şehidin naaşı bugün Uşak merkezde bulunan Yücetepe Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından Şekerevleri Mezarlığı'ndaki şehitlikte ebediyete uğurlanacağı açıklandı.
Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Binbaşı Kürşat Selim Şenol'un 1980 yılında babasını kaybettiği öğrenildi.
(EÖ-FT)

16.04.2017 04:04:26 TSI
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