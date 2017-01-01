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Aydın'da tohumluk bayileri denetleniyor

16 Nisan 2017 Pazar, 07:27
Aydın'da tohumluk bayileri denetleniyor
Aydın'da tohumluk bayileri denetleniyor
-Aydın'da tohum bayisi denetimlerine başlandı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Aydın ili genelinde faaliyet gösteren tohum bayilerinin denetimi başladı.
Aydın'da Pamuk ve Mısır ekimlerinin başlamasıyla birlikte, ekimlerin yoğun olduğu Söke, Koçarlı, Efeler ve Çine ilçelerinde bulunan bayilerin depolarında, değişik firmalara ait pamuk ve mısır tohumluğu partilerinden denetim amaçlı numuneler alınmaya başlandı.
Denetim esnasında tohumlukların, sertifikasyon yönetmeliğinde belirtildiği şekilde ambalajlanıp, etiketlenmiş olup olmadıkları kontrol ediliyor. Ayrıca tohumluklara ait sertifikalar da yine kontrolörler tarafından görülüp denetleniyor. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün denetimleri esnasında alınan numuneler Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğüne gönderilerek çimlenme analizine tabi tutuluyor.
İl Müdürlüğü yetkilileri, laboratuvardan gelen analiz sonuçlarını sertifika raporlarıyla karşılaştırılarak standartların altında olan tohumluklar için 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa göre idari yaptırım uygulanacağını belirttiler.
(OD-MB-Y)

16.04.2017 07:35:03 TSI
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