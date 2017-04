YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Malazgirt esnaf odası ilçe esnafı ile bir araya geldi

Malazgirt esnaf odası ilçe esnafı ile bir araya geldi



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ilçe esnafı ile Malazgirt öğretmenevinde bir araya geldi.

Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından, ilçe esnafının sorunlarını paylaşmak adına bir program düzenledi. Malazgirt Öğretmenevinde düzenlenen programına, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Muzaffer Çakar, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Malazgirt Esnaf Sanatkarlar Yönetim Kurulu üyesi Nazım Yalçın, ilçe ile sanayi sitesi esnafı katıldı. Karşılıklı diyaloglar kurularak ilçe esnafının sorunlarını ve sıkıntılarını, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Muzaffer Çakar'a, Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi Nazım Yalçın anlattı. Esnaf odası olarak esnafların her türlü sorunları ile bire bir ilgilendiklerini dile getiren Yalçın ; " Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak, büyük küçük ayırmaksızın her türlü esnafımızın her türlü sorun ve sıkıntılarında yanında oluyoruz. Yönetim kurulu olarak 4 yıllık görev süremiz boyunca; oda faaliyetlerimizin yanında insan hakları komisyonunda tüketici hakem heyetinde ve mal müdürlüğü takdir komisyonunda görev almaktayız. Bu faaliyetlerimiz dışında ilçemizin soysal ve ekonomik yapısının gelişimine katkıda bulunabilmek adına ilçemizde bulunmayan kamu veya özel sektör şubelerinin hizmet edebilmesi için yönetim kurulu olarak çokça çaba sarf etmekteyiz. Yerel yönetimler başkan yardımcısı Muzaffer hocam Malazgirt'in kalkınması için hepimizden daha çok sahip çıkmıştır. 2004 yıllarında 108. Topçu Alayı'mızın ilçemizden gitmesi ile esnaflarımız büyük ekonomik sıkıntılar çektiler. Hocamızın ilçemize şu oturduğumuz öğretmenevini adli binamızı ve ilçemize onlarca okul yaptırarak yüksek okulumuzu açtırarak hepimizin aşına işine katkı sağladığı kendilerine çok teşekkür ederek bu yatırımların devamını diliyoruz. Malazgirtimizin kalkınması için elimizden gelen gayretler içerisinde bulunduk tüm resmi davetlere iştirak ettik, görüştüğümüz gerek sayın yerel yönetimler başkan yardımcısı Muzaffer hocam ve vekilimiz Mehmet Emin Şimşek beyle ilçemizin sıkça sorunlarını dile getirerek kendilerine Malazgirt halkı adına teşekkür ediyoruz. Kendilerinin sayesinde SGK ilçe müdürlüğümüzün yer tahsisi nedeniyle gecikmiş olsa da yakın zaman da açılacaktır. Hepinizin bilindiği gibi ilçemize özel bir bankanın ihtiyaç olduğu odamız bir banka şubesini açmak için elinden gelen gayretleri sarf etmektedir" dedi.

Programının onur konuğu Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Muzaffer Çakar, "İlçemizde esnafımızın birlik ve beraberlik için olmaları ve bu birlik beraberlik içinde bu kahvaltı programında bulunmaları beni hayli mutlu etmiştir. Malazgirt ilçesindeki esnaf kardeşlerimizin Allah birliğini ve beraberliği bozmasın. Çok değerli Malazgirtli esnaf kardeşlerim. Sizler ilçemizin gelişmesinde kalkınmasında çok önemli roller üstlenen önemli yapı taşlarından birisiniz. Sizlerin bir arada kardeşçe yaşaması için mevcut hükümetimiz ne gerekirse yapacaktır. Bu yıl içerisinde Malazgirt ilçemizde ciddi değişimler olacaktır. Su ve kanalisazyon işleri bitecek ve ilçedeki vatandaşlarımız musluklarında temiz su içebilecek. İlçe merkezimizdeki yollarımız sıcak asfalt olacak. Yeter ki bu kahvaltı programdaki gibi birliğimiz ve beraberlik içinde olalım" dedi.

16.04.2017 08:43:49 TSI

