16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis'te vatandaşlar oy kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 08:43
Kilis'te vatandaşlar oy kullandı
Kilis'te vatandaşlar oy kullandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, vatandaşlar, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için oy vermeye sabah saat 07.00'de başladı .
Kilis ve ilçelerinde 334 sandıkta 81 bin 118 kişi sandık başına gidecek. Sabah 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi akşam 16.00'da sona erecek. Kilisli vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren sandıkların kurulduğu merkezlere giderek oy kullanmaya başladı.
(MAD-SD-Y)

16.04.2017 08:52:02 TSI
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