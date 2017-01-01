16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Kars'ta oy kullanma işlemi başladı

16 Nisan 2017 Pazar, 09:26
Kars'ta oy kullanma işlemi başladı
Kars'ta oy kullanma işlemi başladı

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta halk oylaması için sabah saat 07:00 itibari ile oy kullanma işlemleri başladı.
Halk oylamasında Kars geleninde 181 bin 347 seçmen, 692 sandıkta oy kullanacak. Kars'ta sabah saat 07:00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri, saat 16.00'da sona erecek. Karslılar sabah erken saatlerde oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.
Öte yandan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'da memleketi Kars'ta oyunu kullanacak.
(IÇ-AT-Y)

16.04.2017 09:35:28 TSI
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