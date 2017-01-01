16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Eskişehir'de ilk oylar atıldı

16 Nisan 2017 Pazar, 09:27
Eskişehir'de ilk oylar atıldı
Eskişehir'de ilk oylar atıldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Anayasa değişikliği için sandığa giden vatandaşlar, saat 08.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladılar.
Eskişehirli seçmenler, erken saatlerden itibaren sandık başına gitmeye başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar, saat 17.00'a kadar sandığa gidebilecekler. Oy kullanma işleminin başladığı ilk saatleri seçen vatandaşlar, kalabalığa kalmak istemediklerini belirttiler.
Öte yandan Türkiye genelinde kurulan 167 bin 140 sandıkta 55 milyon 319 bin 222 seçmenin oy kullanması bekleniyor.
(MSY-KÇ)

16.04.2017 09:35:54 TSI
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