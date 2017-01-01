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Eskişehir'de ilk oylar atıldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Anayasa değişikliği için sandığa giden vatandaşlar, saat 08.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladılar.

Eskişehirli seçmenler, erken saatlerden itibaren sandık başına gitmeye başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar, saat 17.00'a kadar sandığa gidebilecekler. Oy kullanma işleminin başladığı ilk saatleri seçen vatandaşlar, kalabalığa kalmak istemediklerini belirttiler.

Öte yandan Türkiye genelinde kurulan 167 bin 140 sandıkta 55 milyon 319 bin 222 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

(MSY-KÇ)



16.04.2017 09:35:54 TSI

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