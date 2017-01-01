YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Yasin Kayacı

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bitlis'e gitmekte olan Seyithan Kıyağan (52) idaresindeki 34 UMH 86 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mazıkıran mevkiinde takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü Kıyağan ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(UY-Y-)



16.04.2017 09:39:11 TSI

NNNN

