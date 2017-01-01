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Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

16 Nisan 2017 Pazar, 09:31
Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Yasin Kayacı
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bitlis'e gitmekte olan Seyithan Kıyağan (52) idaresindeki 34 UMH 86 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mazıkıran mevkiinde takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü Kıyağan ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(UY-Y-)

16.04.2017 09:39:11 TSI
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