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Adıyaman'da oy verme işlemleri sürüyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemleri sürüyor.

Adıyaman ve 8 ilçesinde 390 bin 493 seçmen sabah saat 07.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. Bin 351 sandıkta oy kullanacak olan seçmenler, sabah saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gelmeye başladı. Okula gelen seçmenler tek tek kabin arkasına geçerek oylarını kullanırken okul merdivenlerinde çıkmakta zorluk yaşayan vatandaşlara ise okulda görevli polisler tarafından yardımcı olundu.

(CK-ÖK-Y)



16.04.2017 09:40:59 TSI

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