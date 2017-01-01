YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bursa'da oy kullanmaya başlandı

Bursa'da oy kullanmaya başlandı



(Fotoğraflı)



Samet Doğru - Yusuf Ali Arslan

BURSA (İHA) - Bursa'da yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylanmasına başlandı.

Türkiye genelinde 55 milyon 319 bin 222 kişi, Bursa'da da 2 milyon 107 bin 944 kişi bugün sandık başına gidiyor. Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylanacağı referandum Bursa'da 439 noktada yapılmaya başlandı. Oy kullanma işleminde 5 bin 600 polis sandık güvenliğini sağlıyor. Saat 08.00 itibari ile başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek. Ayrıca sandığa gidemeyen engelli vatandaşları belediyeler oy kullanma noktalarına götürüyor.

Oy kullanan vatandaşlar ise referandumun Türkiye için hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundular.

(SD-ÖK-Y)



16.04.2017 09:44:31 TSI

NNNN

