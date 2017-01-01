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Siirt'te oy torbaları helikopterle taşındı

16 Nisan 2017 Pazar, 09:58
Siirt'te oy torbaları helikopterle taşındı
Siirt'te oy torbaları helikopterle taşındı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te uzak olan bazı yerleşim birimlerine seçim görevlileri ve oy pusulaları helikopterle taşındı.
Siirt'te, Cumhurbaşkanlığı anayasa değişikliği referandumunda halk oylamasının sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için Eruh, Pervari ve Şirvan ilçelerine bağlı bazı yerleşim birimlerine oy pusulaları ve seçim görevlileri, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığından görevlendirilen helikopterle gönderildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sandık başkanları, helikopterle Eruh, Pervari ve Şirvan köylerine sorunsuz bir şekilde intikalleri sağlandı" denildi.
(MND-MP-Y)

16.04.2017 10:06:33 TSI
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