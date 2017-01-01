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AK Parti İl Başkanı Tanrıver oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 10:03
AK Parti İl Başkanı Tanrıver oyunu kullandı
AK Parti İl Başkanı Tanrıver oyunu kullandı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver referandum için oyunu kullandı.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver oyunu H. Lütfü Pamukçu Ortaokulu 1153 no'lu sandıkta kullandı. İl Başkanı Tanrıver oy verme işlemi öncesinde sandık görevlileri ile bir süre sohbet ederken ardından sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu.
İl Başkanı Tanrıver oyunu kullanmasının ardından ise halk oylamasında oyumuzu kullandık, Rabbim yardımcımız olsun" dedi.
(COŞ-SK)

16.04.2017 10:11:33 TSI
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