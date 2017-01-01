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Van'da oy kullanma işlemi

16 Nisan 2017 Pazar, 10:10
Van'da oy kullanma işlemi
Van'da oy kullanma işlemi

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van'da anayasa değişikliğini öngören referandumun kapsamında oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.
619 bin 560 seçmen için bin 920 sandıkta oy kullanılan kentte, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kentte, vatandaşlar saat 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen katılımın iyi olduğu gözlenen kentte, oy verme işlemi saat 16.00'a kadar devam edecek.
Bu arada, referandum için kent genelinde 3 bin 500 polis, jandarma bölgesinde ise 8 bin güvenlik görevlisi görev alıyor. Oy verme işlemleri sırasında vatandaşların hiç kimsenin ya da oluşumun, baskısı altında kalmadan, özgür iradelerine göre tercihlerini yapmaları için önlemler alınırken, ayrıca yaşanacak olumsuzlukların bildirilmesi için 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Referandum Harekat Merkezleri de aktif olarak görev yapıyor.
Bu arada İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokuluna gelen vatandaşlar da oylarını kullandı.
Oy kullanma işlemi sonrasında konuşan vatandaşlar, referandumun devlete ve millete hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Allah devletimiz ve milletimiz için hayır uğurlu etsin, inşallah her şey daha iyi olacak" diye konuştular.
Kent genelinde oy verme işlemleri devam ederken, gerek okul çevrelerinde gerekse okul içlerinde yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi.
Öte yandan, Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de, eşi Aylin Çiçekli ile birlikte ilçeye bağlı Yeni Mahalledeki Hilmi Irak İlk ve Ortaokulundaki 1189 Nolu sandıkta oy kullandı.
(MD-MSA-Y)

16.04.2017 10:19:14 TSI
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