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700 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak

16 Nisan 2017 Pazar, 10:18
700 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak
700 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak
- Manisa Büyükşehir Belediyesinin tarihi Ulu Cami restorasyon projesi onaylandı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hedef projelerinden olan ve kentin en önemli yapılarından bir tanesi olarak kabul edilen Ulu Cami'nin restorasyonu için hazırlanan proje Koruma Kurulu Kararı ile onaylandı. Başkan Ergün, "Tarihi dokuyu kentimize kazandırmak için çıktığımız bu yolda 1300'lü yıllardan günümüze kadar gelen Ulu Cami'yi gelecek nesillere aktaracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi yapılan korunması ve restore edilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önem verdiği ve restorasyonu yapılması konusunda mesai harcadığı Ulu Cami için hazırlanan projeye Koruma Kurulu'ndan onay çıktı. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından 2012 yılı başından itibaren başlatılan ve 51 bin 255 metrekarelik alanda 185 adet binanın yıkıldığı ve 12 milyon liralık kamulaştırma yapıldığı Ulu Cami restorasyonu için onay çıkmasının ardından kısa süre içerisinde çalışmalar başlayacak.

"Çalışmalar en kısa sürede başlayacak"
Koruma Kurulu onayının çıkmasının ardından çalışmaların en kısa sürede başlayacak müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "2012 yılından itibaren başlattığımız ve yoğun mesai harcadığımız Ulu Cami restorasyon projesi için Koruma Kurulu'ndan onay geldi. Gelecek nesillere tarihimizi aktarmanın bilinciyle 5 yıl öncesinde başlattığımız bu proje için, 52 bin 255 metrekarelik alanın 38 bin 388 metrekarelik bölümü için hak sahiplerine 12 Milyon Liralık kamulaştırma bedeli ödedik. Tarihi dokuyu kentimize kazandırmak için çıktığımız bu yolda 1300'lü yıllardan günümüze kadar gelen Ulu Cami'yi gelecek nesillere aktaracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Koruma Kurulu onayının gelmesinin ardından arkadaşlarımız kısa süre içerisinde gerekli hazırlıkları yapıp çalışmalara başlayacaklar" dedi.

700 yıllık tarih
2012 yılından itibaren yapılan çalışmalara da değinen Başkan Cengiz Ergün, "1300 yıllardan günümüze kadar ulaşan yegane yapılardan biri olan Ulu Cami ve İshak Çelebi Medresesi'nin rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin ve restorasyon uygulamalarının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bedel talep edilmeksizin yapılması amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü ile karşılıklı protokol imzalamıştık. Tarihi yapıyı korumak ve kentimize kazandırmak amacıyla imzalanan protokol kapsamında Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan proje çalışmaları başlamıştı. Ardından 12 Kasım 2015 tarihinde hazırlanan proje 25 Mart 2016 tarihinde 6434 sayılı Kurul Kararı ile rölöve projeleri onaylanmıştı. Kurul Kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile birlikte Ulu Cami yapısının tarihindeki önemi dikkate alınarak, yapıda oluşan hasarların ve yapının 1300'lü yıllardan günümüze kadar geçirdiği dönemlerin araştırılarak rapor hazırlanması için Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve sanat Tarihi Bölümü Uzmanları ile çalışmalar yapıldı. Hazırlanan raporlar doğrultusunda restitüsyon, restorasyon projeleri yeniden hazırlanarak 1 Mart 2017 tarihinde iletilmiş, 10 Mart 2017 tarihli 7883 sayılı Koruma Kurulu Kararı ile onaylandı" diye konuştu.

12 milyon liralık kamulaştırma
51 bin 255 metrekarelik dev alanda yapılan kamulaştırma çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Başkan Cengiz Ergün, "Ulu Cami ve çevresindeki tescilli yapılan koruma alanını içeren 51 bin 255 metrekarelik alanda Kentsel Tasarım Projeleri, 38 bin 833 metrekarelik alanda 12 Milyon Liralık bedelle kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Alanda çevre düzenleme ve peyzaj uygulama projeleri ihale edilerek, 14 Ekim 2016 tarihinde çalışmalar başlatıldı" dedi.

'Tarihi dokuları korumaya ve canlandırmaya devam edeceğiz'
Projenin onaylanmasının ardından restorasyon çalışmalarıyla birlikte Ulu Cami'nin güzelliğine güzellik katacak uygulamalarla ilgili de bilgi veren Başkan Ergün, "Proje kapsamında hazırlanan jeolojik etüt doğrultusunda alanda Manisa panoramasının izlenebileceği seyir terasları, kafe, restoran ve alanın topografik yapısına uygun dolaşım ile dinlenme alanları, mevcut bitki florasının korunduğu peyzaj tasarımlar yer alıyor. Belediyemiz, tarihi dokuları koruma ve canlandırmak adına yaptığı korumacı çalışmalarla, tarihimizi gelecek nesillere aktarmaya devam edecek" diye sözlerini noktaladı.
(SC-Y)

16.04.2017 10:26:24 TSI
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