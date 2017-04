YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Satranç şampiyonları Kahramanmaraş'tan dört birincilikle döndü

GAZİANTEP (İHA) - Kahramanmaraş'ta bu yıl sekizincisi yapılan ve bir çok ülkenin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 510 sporcunun katıldığı Uluslararası 5 Nisan Madalya Günü Satranç Turnuvası'na katılan GKV Özel Okulları öğrencileri 4 birincilikle döndü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ve Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Uluslararası 5 Nisan Madalya Günü Satranç Turnuvası'na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri şampiyonaya adeta damgalarını vurarak dört farklı kategoride birincilik elde etti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarından öğrencilerin de katıldığı turnuvada GKV'liler bir çok başarıya imza atarak Gazianteplilerin adeta gururu haline geldi. Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Belarus, Ukrayna, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Kosova, Bulgaristan ve Suriye'den de katılan yaklaşık 510 sporcu A, B, C ve D kategorilerinde yarıştı.



Şampiyonaya Dila Baloğlu damgası

Katıldığı bir çok şampiyonada birincilik ipini göğüsleyen GKV'li Dila Baloğlu'da 10-11-12 Yaş C Genel Kategorisi birinciliğini kimseye bırakmamış ve GKV'nin şampiyon sporcusu birincilik kupasını alarak Gazianteplilere şampiyonluk sevinci yaşattı. Şampiyon sporcu Dila Baloğlu turnuvadaki ikinci birinciliğini ise En İyi 10 Yaş Sporcu Ödülü kategorisinde elde ederek aynı turnuvada üçüncü birinciliğini de En İyi Bayan Sporcu Ödülünde elde ederek adını şampiyonlar listesine üç madalyalı şampiyon olarak yazdırdı. Üç birincilik alarak şampiyonaya adeta damgasını vuran GKV'liDila Baloğlu uluslararası arenada adını duyurarak önümüzdeki süreçte Avrupa ve Dünya genelindeki şampiyonalarda Türkiye'yi temsil etmek istediğini ifade ederek kendisine destek verenlere teşekkür etti.



En iyi 7 yaş sporcu ödülü GKV'li Çağan Tütüncülerin

Yarışma sonucunda En İyi 7 Yaş Sporcu Ödülü kategorisinde Çağan Tütüncüler birinciliği elde ederken aynı sporcu 7-8-9 Yaş D Genel Kategorisinde de ikinciliği elde ederek ödüllerini almıştır. Aynı kategoride Kutay Sakmak onunculuk ödülüyle ödüllendirildi.



Spor eğitimin en önemli parçasıdır

Satranç sporunun GKV Özel Okulları için önemli bir spor dalı olduğunu ve onlarca yıl bu sporun gelişmesi için il ve bölge genelinde bir birinden farklı etkinliklere imza attıklarını iade eden GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan,"Sporcularımızı ve sporcularımızın başarısında önemli rol oynayan sporcularımızı kutluyorum. Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen ve uluslararası özellik taşıyan turnuvada öğrencilerimiz farklı kategorilerde dört birincilik kazanarak bizleri gururlandırmıştır. Sporcularımıza önümüzdeki süreçte başarılar dilerken onları yarışmaya hazırlayan Satranç Antrenörümüz Süleyman Okan'a ve velilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.



Şampiyon sporcular Kahramanmaraş'ta elde ettikleri başarıların sevincini okul idareci ve öğretmenleriyle paylaştı.

