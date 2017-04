YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Yavuz ve Başkan Asya oyunu kullandı

Vali Yavuz ve Başkan Asya oyunu kullandı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz ve Belediye Başkanı Feyat Asya oyunu kullandı.

Vali Adil Yazar Ortaokuluna gelen Vali Seddar Yavuz, 1083 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra, Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olan Çevik Kuvvet Polisi Murat Yıldız'ın dedesi Sıddık Yıldız ile bir süre sohbet etti. Vali olarak her zaman emirlerinde olduklarını dile getiren Vali Yavuz, "Sen 23 yaşında vatan evladını, bu vatan için toprağa vermişsin. Biz senin emrinde olmuşuz, hiçbir şey değil " dedi.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi. İl genelinde 817 sandık kurulduğunu ve 225 bin 279 seçmen bulunduğunu ifade eden Vali Yavuz, toplam 4 bin 624 güvenlik görevlisinin görev aldığını kaydetti. Yavuz, "Anayasa değişikliği halk oylaması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren bu değişiklikle ilgili olarak ilimizde her türlü güvenlik tedbiri en ince detayına kadar alınmış ve şu anda 817 sandıkta 225 bin 279 seçmenimiz, özgür ve hür iradesini sandığa yansıtacak şekilde tedbirlerimizi aldık. Bu bölgelerde 4 bin 624 güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir. İlk defa her sandık bölgesinde yeteri kadar güvenlik görevlisi bırakılmıştır. O yüzden Muş'un en ücra köşesinden şehir merkezine kadar, her yerde vatandaşımızın korkmadan, endişe etmeden, oyunu, fikrini ve vicdanını sandığa yansıtması noktasındaki tüm tedbirler alınmıştır. Ümit ediyorum ki, ülkemizin ufkunu açacak, yarınlara güvenle bakacağımız bir sonuçla da karşılaşırız. Tüm vatandaşlarımızın sandığa gitmelerini, oyunu kullanmalarının bir vatandaşlık görevi olduğu hatırlatıyorum. Tüm Muşlu kardeşlerimizin, demokratik bir olgunluğa ulaştığını memnuniyetle görüyor ve bu demokratik olgunluğun da özellikle dünyaya güzel bir örnek olacağını değerlendiriyorum" dedi.

Aynı okulda 1097 numaralı sandıkta oyunu kullanan Belediye Başkanı Feyat Asya ise, oylamanın demokrasi şöleni havasında geçtiğini dile getirerek, "Sabahın erken saatlerinde halkımız, birbirlerine tahammül kültürüyle, birbirlerine karşı saygı ve sevgi ölçüleri içerisinde oylarını kullanıyorlar. Şu an için ilimiz genelinde hiçbir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Temennimiz, oylamanın sorunsuz bir şekilde bitmesi ve Türkiye'nin hayrına vesile olacak bir sonucun çıkmasını ümit ediyoruz. Halkımız, demokrasi şölenine gidercesine oyunu kullanmaya geliyor" diye konuştu.

(NA-MSA-Y)



16.04.2017 10:54:10 TSI

NNNN