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Başkan Karaosmanoğlu oyunu kullandı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu oyunu, Başiskele Gübretaş İlköğretim Okulu 1094 nolu Sandıkta eşi Behiye Karaosmanoğlu ile birlikte kullandı.

Okuldaki diğer sandıkları gezen ve görevlilere kolaylıklar dileyen Başkan Karaosmanoğlu, "Bugün Türkiye'de 50 milyonu geçkin vatandaşımız sandığa gidiyor. Sandık büyük bir nimettir. Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Kocaeli sandığa büyük ilgi gösterecek ve iradesini sandığa yansıtacaktır. Milletimizin tercihi hepimizin başını gözünün üzerindedir. Bu halk oylamasının Türkiye'mize ve bütün insanlığın yararına olmasını, sonuçlarının da bereketli olmasını Allah'tan temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

(GY-Y)



16.04.2017 11:17:51 TSI

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