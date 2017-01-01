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Başkan Akyürek, oyunu kullandı



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, anayasa değişikliği referandumu için oyunu Meram Atatürk İlkokulu'nda 2011 nolu sandıkta kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, referandum için oyunu Meram Atatürk İlkokulu'nda kullandı. Sabah saat 09.30'da eşi ve çocukları ile birlikte Meram Atatürk İlkokulu'na gelen Başkan Tahir Akyürek, oyunu 2011 nolu sandıkta kullandı. Son 3 yılda beşinci defa halkın tercihine müracaat edildiğini, bunun demokrasilerde çok doğal olduğunu vurgulayan Başkan Akyürek, artık sözün de kararın da millette olduğunu söyledi. Halkın tercihlerinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Başkan Akyürek, "Halk oylamasının memleketimiz, milletimiz için iyilikler ve güzellikler getireceğini düşünüyorum. Demokrasinin kökleşmesine, vesayetin artık tamamen sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Bu 2 ay içinde bazı nahoş olaylar olsa da genel olarak seviyeli bir kampanya yürütüldü. Halk oylaması Konyamızda ve ülkemizde inşallah barış içinde neticelenecektir. Milletimiz için daha güzel günlerin doğmasına vesile olacaktır" dedi.

(AH-Y)



16.04.2017 11:37:57 TSI

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