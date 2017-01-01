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Başkan Tutal, oyunu kullandı



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KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu kullandı.

Seydişehir Belediyesi Mehmet Başkan Tutal, sabah saatlerinde eşi Melek Tutal ile birlikte Mahmut Esat Ortaokulunda oyunu kullandı. Başkan Tutal, oy kullanma işleminin ardından AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ile birlikte diğer sandıkları ziyaret ederek görevlilere başarılar dilerken, halk oylaması için sandık başına gelen seçmenlerle sohbet etti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her seçmenin sandık başına giderek oy kullanmaya davet eden Başkan Tutal, "Sakin ve sorunsuz bir referandum süreci yaşandı. Son kararı milletimiz verecek. Halkımızın sandıkta vereceği karar en doğru olanıdır" dedi.

(US-AH-Y)



16.04.2017 11:49:02 TSI

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