16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis milletvekilleri oylarını kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 11:45
Kilis milletvekilleri oylarını kullandı
Kilis milletvekilleri oylarını kullandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - AK Parti Kilis Milletvekilleri Reşit Polat ile Mustafa Hilmi Dülger, oylarını kullandı.
Kili milletvekili Reşit Polat eşi Serpil Polat ile birlikte 1033 No'lu sandıkta, Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise eşi Op. Dr Dilek Dülger, oğlu Burak Dülger ile birlikte 1170 No'lu sandıkta 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için oy kullandı.
(MAD-SD-Y)

16.04.2017 11:53:23 TSI
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