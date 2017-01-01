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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Zabıtadan referandum mesaisi

16 Nisan 2017 Pazar, 11:46
Zabıtadan referandum mesaisi
Zabıtadan referandum mesaisi

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca - Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde zabıta ekipleri, engelli ve yaşlı vatandaşların oy kullanmaları için yoğun mesai harcıyor.
16 Nisan referandum seçimleri nedeniyle Balıkesir'in Karesi ilçesinde oy kullanacak olan yaşlı ve engelli vatandaşlar, zabıta birimlerini arayarak ulaşım için destek istiyor. Belediyeye ulaşan vatandaşlar için seferber olan zabıta ekipleri, yaşlı veya engelli vatandaşları evlerinden alarak oy kullanacakları okullara bırakıyor.
Belediyeye 50'den fazla yaşlı ve engellinin müracaat ettiği öğrenilirken, ekipler sabah saatlerinden itibaren yardım isteyen vatandaşları sırayla sandığa götürüyor. Her ikisi de 78 yaşında olan ve Karesi ilçesinde yaşayan Erol - Halise Gülcan çifti yürüme zorluğu çektiklerini belirterek belediyeye müracaat ettiklerini ve zabıta ekiplerinin kendilerine yardımcı olduklarını söyleyerek, "Kullanacağımız oylar ülkemizi ve milleti hayırlı" dediler.
Vatandaşlar kullandıkları oy sonrasında ekipler tarafından tekrar evlerine bırakıldı.
(TS-

16.04.2017 11:54:03 TSI
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