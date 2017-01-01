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Başkan Toru, oyunu kullandı



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu Meram ilçesi Alparslan Ortaokulu'nda kullandı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, eşi Mehmet Toru ve büyük oğluyla birlikte Topraksarnıç Mahallesi'ndeki Alparslan Ortaokulu'nda 2304 nolu sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Toru, okuldaki sandık görevlilerini ziyaret ederek başarılar diledi.

"Yeni bir dönemece girdik"

Oy verme işleminin ardından açıklama yapan Başkan Toru, "100 yıllık perspektifte ülkemizin gelişim sürecinde yeni bir dönemece girmiş oluyoruz. Önümüzdeki 100 yıllık projeksiyonda Türkiye'nin bu halkoylaması, anayasa değişikliği süreci ülkemizin gelişimi ve hedeflere ulaşması anlamında çok büyük önem arz ediyor. Özellikle 1961 Anayasası ile kurumsallaşan vesayet sistemlerinin, Türk milletinin ayağına vurulan prangaların sökülüp atılması noktasında bu halkoylaması sürecinde ben inanıyorum ki halkımız en doğru kararı verecektir. Artık söz de mühür de karar da milletimizin elinde. Bu referandum, aydınlık bir Türkiye için güzelliklere vesile olsun diyorum" dedi.

"Milletimiz en güzel kararı verecektir"

Referandumda halkın en doğru güzel kararı vereceğini vurgulayan Başkan Toru, "2023 hedeflerine koşan bir Türkiye'de gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz, yaşlısıyla genciyle tüm milletimiz için güzel sonuçlar bekliyoruz inşallah. Havanın güzel olması da bunun işareti. Milletimizin tüm Avrupa'ya, tüm batıya; Türkiye'nin aleyhine uğraşan içerideki ve dışarıdaki tüm illegal örgüt ve oluşumlara karşı 15 Temmuz'da verdiği cevabı mislisiyle vereceğine inanıyorum. 15 Temmuz'da 'Diriliş' demiştik ve inşallah 16 Nisan'da da milletimiz en güzel kararı verecektir"

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Alparslan Ortaokulu'ndaki oy verme işlemini tamamladıktan sonra farklı okulları da ziyaret etti.

(AH-Y)



16.04.2017 12:00:33 TSI

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