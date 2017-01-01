16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Toru, oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 11:52
Başkan Toru, oyunu kullandı
Başkan Toru, oyunu kullandı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu Meram ilçesi Alparslan Ortaokulu'nda kullandı.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, eşi Mehmet Toru ve büyük oğluyla birlikte Topraksarnıç Mahallesi'ndeki Alparslan Ortaokulu'nda 2304 nolu sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Toru, okuldaki sandık görevlilerini ziyaret ederek başarılar diledi.
"Yeni bir dönemece girdik"
Oy verme işleminin ardından açıklama yapan Başkan Toru, "100 yıllık perspektifte ülkemizin gelişim sürecinde yeni bir dönemece girmiş oluyoruz. Önümüzdeki 100 yıllık projeksiyonda Türkiye'nin bu halkoylaması, anayasa değişikliği süreci ülkemizin gelişimi ve hedeflere ulaşması anlamında çok büyük önem arz ediyor. Özellikle 1961 Anayasası ile kurumsallaşan vesayet sistemlerinin, Türk milletinin ayağına vurulan prangaların sökülüp atılması noktasında bu halkoylaması sürecinde ben inanıyorum ki halkımız en doğru kararı verecektir. Artık söz de mühür de karar da milletimizin elinde. Bu referandum, aydınlık bir Türkiye için güzelliklere vesile olsun diyorum" dedi.
"Milletimiz en güzel kararı verecektir"
Referandumda halkın en doğru güzel kararı vereceğini vurgulayan Başkan Toru, "2023 hedeflerine koşan bir Türkiye'de gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz, yaşlısıyla genciyle tüm milletimiz için güzel sonuçlar bekliyoruz inşallah. Havanın güzel olması da bunun işareti. Milletimizin tüm Avrupa'ya, tüm batıya; Türkiye'nin aleyhine uğraşan içerideki ve dışarıdaki tüm illegal örgüt ve oluşumlara karşı 15 Temmuz'da verdiği cevabı mislisiyle vereceğine inanıyorum. 15 Temmuz'da 'Diriliş' demiştik ve inşallah 16 Nisan'da da milletimiz en güzel kararı verecektir"
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Alparslan Ortaokulu'ndaki oy verme işlemini tamamladıktan sonra farklı okulları da ziyaret etti.
(AH-Y)

16.04.2017 12:00:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, oyunu kullandı
YEREL

ESKİ BAŞBAKAN VE AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ DAVUTOĞLU, OYUNU KULLANDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, oyunu kullandı
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SORGUN, OYUNU KULLANDI
Başkan Özgüven oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN OYUNU KULLANDI
Başkan Tutal, oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN TUTAL, OYUNU KULLANDI
Sırtına iskele demirleri düşen Suriyeli şahıs hastanelik oldu
YEREL

SIRTINA İSKELE DEMİRLERİ DÜŞEN SURİYELİ ŞAHIS HASTANELİK OLDU
Başkan Akyürek, oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK, OYUNU KULLANDI
Başkan Özgüven: &quot;Biz, muhtarlarımızla el ele daha çok hizmet için 'Evet' diyeceğiz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "BİZ, MUHTARLARIMIZLA EL ELE DAHA ÇOK HİZMET İÇİN 'EVET' DİYECEĞİZ"
Anaokulu öğrencilerinden Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
Hırsızlık için kız çocuğunu kullandılar
YEREL

HIRSIZLIK İÇİN KIZ ÇOCUĞUNU KULLANDILAR

Uzay bilimlerini tercih edeceklerin önü açık
YEREL

UZAY BİLİMLERİNİ TERCİH EDECEKLERİN ÖNÜ AÇIK
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk milyarderler bu şehirlerde doğdu!
İŞ-YAŞAM

İŞTE EN ÇOK TÜRK MİLYARDERİ ÇIKARAN ŞEHİR!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...
  • 4 Bunları telefonunuza mutlaka indirin!